Avances Tecnológicos en la Copa del Mundo 2026: Lo Nuevo

El próximo Mundial de Futbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hito en la historia del deporte no solo por su escala sino por la incorporación de innovaciones tecnológicas sin precedentes.
La edición planea transformar la experiencia de jugadores, entrenadores, árbitros y fanáticos con una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial y dispositivos conectados que buscarán mejorar la justicia arbitral, la gestión táctica y la accesibilidad en los estadios.
- Balón inteligente y tecnología integrados al juego
Uno de los avances centrales el Mundial 2026 será la pelota oficial TRIONDA, dotada con un chip de movimiento que transmitirá datos en tiempo real directamente al sistema de videoarbitraje.
Esto permitirá a los árbitros identificar con mayor exactitud contactos y jugadas polémicas, especialmente en situaciones de fuera de juego. Al integrarse la información del balón con otros sistemas de revisión, los árbitros podrán tomar decisiones más precisas en menos tiempo, otorgando mayor transparencia al juego.
- VAR de nueva generación con avatares 3D
El VAR también dará un salto revolucionario: utilizará avatares tridimensionales de los jugadores, creados mediante escaneos digitales, para mostrar de forma clara la posición exacta del cuerpo en las jugadas controvertidas. Tanto árbitros como público podrán comprender visualmente los fallos arbitrales, lo que permitirá revisiones más ágiles y menos margen de error en resoluciones complejas.
- Football AI Pro: innovación para técnicos y analistas
La FIFA pondrá a disposición de los 48 equipos participantes Football AI Pro, un asistente de inteligencia artificial generativa que analizará datos oficiales y proveerá informes en texto, video, gráficos y modelos 3D. Aunque la herramienta está destinada al análisis previo y posterior a los partidos, se espera que optimice la preparación táctica y facilite la interpretación de información estratégica clave. Football AI Pro permitirá procesar enormes volúmenes de datos en segundos, detectando patrones y anticipando tendencias en el desarrollo de los encuentros.
- Experiencia digital y accesibilidad total en los estadios
El acceso a los estadios será exclusivamente digital: las entradas solo se podrán gestionar a través de la app oficial, y no se aceptarán imágenes ni capturas de pantalla.
Esta medida pretende reforzar la seguridad y simplificar la experiencia para los aficionados. Además, la aplicación ofrecerá servicios de accesibilidad inéditos como interpretación en lengua de señas (ASL en Estados Unidos y Canadá, LSM en México), audiodescripción para personas con discapacidad visual, y orientación personalizada dentro de los recintos deportivos.
- Todos los estadios contarán con salas adaptadas para el manejo de sobrecarga sensorial, dotadas de iluminación suave, asientos confortables y recursos táctiles.
- En varias sedes se añadirán dispositivos hápticos que convierten la acción del partido en estímulos táctiles y sonoros, enriqueciendo la vivencia para hinchas con discapacidad visual.
- Seguridad reforzada y control de drones
Estados Unidos implementará nuevas restricciones para el uso de drones en torno a los estadios y las zonas oficiales de aficionados. Se dispondrá de equipos para mitigación y monitoreo aéreo, con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir riesgos en el ambiente del evento.
Predicción avanzada y datos en tiempo real
La inteligencia artificial será protagonista también fuera del campo. Modelos predictivos analizarán estadísticas en tiempo real durante el torneo para anticipar tendencias, favoritos y posibles sorpresas.
Estos sistemas matemáticos, que ajustan sus predicciones en función de goles, lesiones y estrategias, superan los antiguos métodos estáticos que tardaban semanas en actualizarse.
El avance de la analítica deportiva es claro: las estimaciones apuntan a que el mercado global relacionado con el análisis de datos deportivos podría superar los 7.000 millones de dólares en 2026 y alcanzar más de 31.000 millones en 2034, impulsado por la aplicación de inteligencia artificial tanto para el rendimiento de los atletas como para la prevención de lesiones.
Sin embargo, la tecnología no elimina el factor humano: la emoción, la pasión y el azar seguirán distinguiendo cada partido, aunque las probabilidades se calculen al instante.
El Mundial 2026 se proyecta así como el punto de partida para una nueva era en la que tecnología y fútbol se fusionan para ofrecer una experiencia más conectada, accesible e innovadora a jugadores, técnicos, árbitros y fanáticos de todo el mundo.