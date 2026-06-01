 Avances Tecnológicos en la Copa del Mundo 2026: Lo Nuevo
Farándula

Los avances tecnológicos que debutan en la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 implementará innovaciones que transformarán la experiencia de fútbol con inteligencia artificial y tecnología avanzada.

Compartir:
IA Mundial 2026, Facebook
IA Mundial 2026 / FOTO: Facebook
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El próximo Mundial de Futbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hito en la historia del deporte no solo por su escala sino por la incorporación de innovaciones tecnológicas sin precedentes.

La edición planea transformar la experiencia de jugadores, entrenadores, árbitros y fanáticos con una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial y dispositivos conectados que buscarán mejorar la justicia arbitral, la gestión táctica y la accesibilidad en los estadios.

  • Balón inteligente y tecnología integrados al juego

Uno de los avances centrales el Mundial  2026 será la pelota oficial TRIONDA, dotada con un chip de movimiento que transmitirá datos en tiempo real directamente al sistema de videoarbitraje.

Esto permitirá a los árbitros identificar con mayor exactitud contactos y jugadas polémicas, especialmente en situaciones de fuera de juego. Al integrarse la información del balón con otros sistemas de revisión, los árbitros podrán tomar decisiones más precisas en menos tiempo, otorgando mayor transparencia al juego.

  • VAR de nueva generación con avatares 3D

El VAR también dará un salto revolucionario: utilizará avatares tridimensionales de los jugadores, creados mediante escaneos digitales, para mostrar de forma clara la posición exacta del cuerpo en las jugadas controvertidas. Tanto árbitros como público podrán comprender visualmente los fallos arbitrales, lo que permitirá revisiones más ágiles y menos margen de error en resoluciones complejas.

  • Football AI Pro: innovación para técnicos y analistas

La FIFA pondrá a disposición de los 48 equipos participantes Football AI Pro, un asistente de inteligencia artificial generativa que analizará datos oficiales y proveerá informes en texto, video, gráficos y modelos 3D. Aunque la herramienta está destinada al análisis previo y posterior a los partidos, se espera que optimice la preparación táctica y facilite la interpretación de información estratégica clave. Football AI Pro permitirá procesar enormes volúmenes de datos en segundos, detectando patrones y anticipando tendencias en el desarrollo de los encuentros.

Foto embed
Football AI Pro - X
  • Experiencia digital y accesibilidad total en los estadios

El acceso a los estadios será exclusivamente digital: las entradas solo se podrán gestionar a través de la app oficial, y no se aceptarán imágenes ni capturas de pantalla.

Esta medida pretende reforzar la seguridad y simplificar la experiencia para los aficionados. Además, la aplicación ofrecerá servicios de accesibilidad inéditos como interpretación en lengua de señas (ASL en Estados Unidos y Canadá, LSM en México), audiodescripción para personas con discapacidad visual, y orientación personalizada dentro de los recintos deportivos.

  1. Todos los estadios contarán con salas adaptadas para el manejo de sobrecarga sensorial, dotadas de iluminación suave, asientos confortables y recursos táctiles.
  2. En varias sedes se añadirán dispositivos hápticos que convierten la acción del partido en estímulos táctiles y sonoros, enriqueciendo la vivencia para hinchas con discapacidad visual.
  • Seguridad reforzada y control de drones

Estados Unidos implementará nuevas restricciones para el uso de drones en torno a los estadios y las zonas oficiales de aficionados. Se dispondrá de equipos para mitigación y monitoreo aéreo, con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir riesgos en el ambiente del evento.

Predicción avanzada y datos en tiempo real

La inteligencia artificial será protagonista también fuera del campo. Modelos predictivos analizarán estadísticas en tiempo real durante el torneo para anticipar tendencias, favoritos y posibles sorpresas.

Estos sistemas matemáticos, que ajustan sus predicciones en función de goles, lesiones y estrategias, superan los antiguos métodos estáticos que tardaban semanas en actualizarse.

El avance de la analítica deportiva es claro: las estimaciones apuntan a que el mercado global relacionado con el análisis de datos deportivos podría superar los 7.000 millones de dólares en 2026 y alcanzar más de 31.000 millones en 2034, impulsado por la aplicación de inteligencia artificial tanto para el rendimiento de los atletas como para la prevención de lesiones.

Sin embargo, la tecnología no elimina el factor humano: la emoción, la pasión y el azar seguirán distinguiendo cada partido, aunque las probabilidades se calculen al instante.

El Mundial 2026 se proyecta así como el punto de partida para una nueva era en la que tecnología y fútbol se fusionan para ofrecer una experiencia más conectada, accesible e innovadora a jugadores, técnicos, árbitros y fanáticos de todo el mundo.

En Portada

Sancarlistas llevan protesta futbolera a la CC y piden fallo apegado a la leyt
Nacionales

Sancarlistas llevan protesta futbolera a la CC y piden fallo apegado a la ley

02:13 PM, Jun 01
Envían a EE.UU. a mexicano señalado de narcotráficot
Nacionales

Envían a EE.UU. a mexicano señalado de narcotráfico

12:49 PM, Jun 01
¿Cuándo inicia la primera canícula en Guatemala?t
Tendencias

¿Cuándo inicia la primera canícula en Guatemala?

12:51 PM, Jun 01
Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de juniot
Deportes

Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de junio

02:50 PM, Jun 01
Fecha y horario del partido de despedida del Moyo Contrerast
Deportes

Fecha y horario del partido de despedida del Moyo Contreras

12:23 PM, Jun 01

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del MundoMinisterio Públicoredes socialesReal MadridLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar