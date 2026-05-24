Así se implementará la Inteligencia Artificial en el Mundial

Las retransmisiones del Mundial darán un giro con el uso de Inteligencia Artificial y nuevas formas de ver el fútbol.

La próxima Copa Mundial de Fútbol no solo será un evento deportivo de alcance global, sino también un escaparate de cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que se consumen las retransmisiones deportivas. Las principales plataformas de emisión en Estados Unidos están incorporando tecnologías avanzadas para ofrecer experiencias más interactivas, personalizadas y dinámicas. El objetivo ya no es únicamente transmitir los partidos, sino crear un entorno digital completo alrededor de cada encuentro, adaptado a los hábitos de las nuevas generaciones.

Uno de los cambios más importantes es la llegada de sistemas basados en IA capaces de analizar las preferencias de cada espectador. Estas herramientas permiten ofrecer resúmenes personalizados, destacando automáticamente las jugadas de equipos o jugadores específicos que el usuario sigue con más interés. Por ejemplo, un aficionado que apoye a una estrella como Lionel Messi puede recibir directamente un resumen centrado en sus acciones durante el partido, sin necesidad de ver el encuentro completo o buscar clips adicionales.

El trofeo de la Copa del Mundo entregado por la FIFA - FIFA

La Inteligencia Artificial revolucionará el Mundial

Además, las plataformas están apostando por la experiencia multicámara y la segunda pantalla integrada. Esto significa que los espectadores pueden elegir distintos ángulos de cámara en tiempo real, ver estadísticas en directo y acceder a comentarios adicionales desde el televisor o dispositivos móviles. Esta interacción constante responde a un cambio claro en el consumo audiovisual, especialmente entre los más jóvenes, quienes suelen alternar entre varias actividades mientras ven un partido.

Diversos estudios sobre hábitos digitales señalan que una gran parte de la Generación Z ya no consume el deporte de forma pasiva. Este grupo suele utilizar simultáneamente redes sociales, aplicaciones y contenido adicional mientras sigue un evento deportivo. Por ello, las plataformas han comenzado a diseñar experiencias más flexibles, donde el usuario puede pausar jugadas, explorar repeticiones específicas o incluso cambiar la perspectiva del partido como si se tratara de un videojuego.

Finalmente, servicios como Peacock o Xfinity están llevando estas innovaciones aún más lejos, incorporando resúmenes automáticos generados por IA y emisiones con múltiples opciones en directo. Aun así, los responsables de estas plataformas insisten en que la transmisión principal seguirá siendo el eje central de la experiencia. La inteligencia artificial no busca reemplazar el espectáculo, sino ampliarlo, creando nuevas formas de conexión entre el aficionado y el fútbol en una era cada vez más digital e interactiva.

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