 Cientos de israelíes se manifiestan contra Netanyahu
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Cientos de israelíes se manifiestan contra el Gobierno de Netanyahu

Israelíes se manifiestan en distintas ciudades contra el primer ministro Benjamín Netanyahu.

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Manifestación en plaza Habima de Tel Aviv contra el Gobierno israelí y el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, EFE/Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí/Gilad Furst
Manifestación en plaza Habima de Tel Aviv contra el Gobierno israelí y el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu / FOTO: EFE/Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí/Gilad Furst

Cientos de israelíes se manifestaron este sábado en distintas ciudades del país para protestar contra el Gobierno y el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Según informó la oenegé Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí, varios centenares de personas se concentraron en la plaza Habima de Tel Aviv, uno de los principales puntos de reunión de las protestas, donde corearon consignas a favor de la democracia y en favor de un acuerdo de paz con el Líbano.

Según se puede observar en imágenes cedidas por esta organización, algunos manifestantes portaban pancartas con citas del exdirigente israelí Isaac Rabin, impulsor de los Acuerdos de Oslo y asesinado en 1995, como su conocida declaración "La violencia socava los fundamentos de la democracia".

Los asistentes también exhibieron lemas como "La esperanza está en un acuerdo de paz, no en un acuerdo judicial", en referencia a la solicitud de indulto presentada el pasado noviembre por Netanyahu, quien enfrenta un juicio por varios casos de corrupción, fraude y abuso de poder.

En autopistas y cruces viales 

En paralelo, grupos de manifestantes se posicionaron en autopistas y cruces viales en distintas localidades del país. En el puente de Kfar Yehoshua, en el norte de Israel, decenas de personas protestaron contra el primer ministro y exigieron el fin de lo que calificaron como "gobierno de masacre".

Asimismo, se registraron concentraciones en Haifa (norte) y Jerusalén, donde decenas de personas se reunieron en la plaza París, a pocos cientos de metros de la residencia privada de Netanyahu, con consignas similares contra el Ejecutivo.

Estas manifestaciones se enmarcan en una serie de movilizaciones recurrentes en Israel desde la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo en 2023 y el inicio de la guerra en Gaza ese mismo año, en las que los participantes reclaman cambios políticos y la creación de una comisión estatal de investigación sobre los fallos que permitieron el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre.

Las concentraciones se vieron en gran medida interrumpidas durante los 40 días de guerra con Irán debido a las restricciones impuestas bajo el estado de emergencia, aunque se mantuvieron algunas protestas puntuales en las que la policía practicó varios arrestos.

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