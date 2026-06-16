Bancada Cabal pide declarar lesiva adjudicación de frecuencia 5G

El jefe del bloque Cabal Luis Aguirre, aseguró este martes 16 de junio, que buscarán que se declare lesiva la adjudicación de la frecuencia 5G a empresas de telefonía, por la negociación del 30% menos del valor real, a la vez pidió al Ejecutivo declarar la lesividad del contrato.
Con el objetivo de conocer las acciones para aplicar la libre competencia para distribución de cobertura de frecuencia 5G, los diputados del bloque Cabal, que encabeza Luis Aguirre, citaron a Herber Rubio, Superintendente de Telecomunicaciones (SIT); Javier Bauer, presidente del directorio de la Superintendencia de Competencia (SiCom), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Ministerio Público (MP).
Durante la misma se discutió sobre la subasta pública de frecuencias de la banda de 700 MHz realizada por la SIT el 12 de septiembre de 2023, por un monto de Q1 mil seis millones, en la cual se vendió un total de 60 MHz de espectro radioeléctrico, divididos específicamente en seis bloques de 10 MHz, donde únicamente dos telefonías participaron y fueron adjudicadas, sin embargo, según Rubio, de la SIT, consideró que es parte de la desorganización de las autoridades anteriores, pues a la fecha no han encontrado el estudio de precio y valoración de frecuencias subastadas por esa entidad.
El legislador Aguirre manifestó que en el proceso de dicha subasta hubo competencia limitada, con ofertas presentadas marginalmente por encima del precio base, sin una puja genuina que maximizará el valor de los recursos para el Estado, donde se pudo haber obtenido de un 124% a 255% adicional a lo que se percibió.
Aguirre afirmó que no hay constancias que aseguren que se llevó a cabo un estudio técnico de valoración del espectro que sustentara el precio base de Q335 millones 357 mil 440 por bloque.
Por su lado, Bauer de la Superintendencia de Competencia, señaló que debido a que la ley no es retroactiva, no pueden intervenir en el proceso de adjudicación, ya que, su funcionamiento entró en vigor en diciembre del 2025, pero destacó que los capítulos clave sobre defensa de la libre competencia, el control de concentraciones económicas, infracciones y sanciones, entrarán en vigor en el mes de diciembre de este año.
Los diputados del bloque Cabal consideraron oportuna realizar una declaratoria de lesividad, mediante el cual el Estado determina que el contrato que otorgó derechos a dichas empresas adjudicadas resulta dañino para los intereses públicos. Por lo que, pidieron elevar el caso al Presidente de la República en Consejo de Ministros, antes del vencimiento del plazo legal de tres años, el cual vencería el próximo 12 de septiembre.
Además, el diputado Luis Aguirre informó que presentará una denuncia contra Marco Antonio Baten Ruiz, quién fue Superintendente de Telecomunicaciones de diciembre de 2020 a enero de 2024, por los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y fraude, en el proceso de subastas públicas del 2023, mediante las cuales fueron adjudicados diversos rangos de frecuencias radioeléctrica a empresas de telecomunicaciones.
Los legisladores también cuestionaron el retraso en la emisión del reglamento operativo que establece la Ley de Portabilidad Numérica (Decreto 14-2025), el cual está a cargo de la SIT y su publicación debía realizarse el pasado 28 de enero del presente año, según el Artículo 13, siendo esta una normativa importante que permitirá a los usuarios cambiar de operador telefónico sin perder su número.
Con información del Congreso de Guatemala