 Aumentan a 12 los fallecidos por sarampión, según el MSPAS
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Aumentan a 12 los fallecidos por sarampión, según el MSPAS

Las autoridades de salud lamentaron la muerte de un bebé de siete días de nacido y de un adulto de 42 años, a causa de sarampión.

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Las autoridades resaltaron la importancia de vacunarse en contra del sarampión., Archivo.
Las autoridades resaltaron la importancia de vacunarse en contra del sarampión. / FOTO: Archivo.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) lamentó la muerte de dos personas más a causa de sarampión en el territorio nacional, con lo que la cifra aumento este sábado, 16 de mayo de 2026, a doce víctimas fatales. Las autoridades salubristas explicaron que el caso número 12 cobró la vida de un recién nacido de siete días, quien se habría contagiado al momento del parto, porque su mamá dio positivo a la enfermedad.

Asimismo, la entidad reportó el deceso de un hombre adulto, de 42 años de edad, quien desarrolló neumonía y fue hospitalizado tres días después del aparecimiento de las ronchas. Tras varios estudios, los salubristas confirmaron que el afectado dio positivo para sarampión.

La cartera de la salud añadió que estas dos muertes por sarampión ocurrieron en la región central del departamento de Guatemala. Reportaron que en lo que va del brote de esta enfermedad se han reportado 838 casos de bebes contagiados con la enfermedad.

Asimismo, indicaron que las regiones más afectadas por el sarampión son la región central del departamento de Guatemala, con 2 mil 018 casos. Informaron que también hay varios casos en los departamentos de Quiché, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Huehuetenango, y Quetzaltenango.

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La campaña contra el sarampión está dirigida a la población de entre seis meses a 39 años, informaron las autoridades salubristas.

Regiones con menos casos de sarampión

El MSPAS indicó que las regiones donde no se han presentado grandes cantidades de casos son El Progreso, Peten Sur y Baja Verapaz. Asimismo, revelaron que en total van 6 mil 209 casos confirmados en todo el país.

La cartera señaló que existen al menos 7 mil 752 probables casos que aun están en proceso de ser confirmados tras las acciones de evaluación y diagnóstico de los médicos, por medio de las distintas pruebas realizadas.

Este sábado, 16 de mayo de 2026, la cartera salubrista relanzó su campaña de vacunación en contra de la enfermedad, instando a la población a acceder a la misma, especialmente a quienes están entre las edades de 6 meses a 42 años.

Con información de la periodista Karla Marroquín, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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