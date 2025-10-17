 Famosas que Eligieron Mastectomía Contra el Cáncer de Mama
Farándula

Famosas que se han hecho la mastectomia para luchar contra el cáncer de mama

A estas actrices y cantantes no les ha importado sacrificar su físico con tal de salvar su vida

Angelina Jolie, Instagram
Angelina Jolie / FOTO: Instagram

Varias famosas que han recurrido a realizarse alguna mastectomía, es decir la extirpación del seno por completo, con la finalidad de luchar por su salud ante el cáncer de mama.

Angelina Jolie, por ejemplo, lo hizo con el propósito de reducir sus posibilidades de desarrollar cáncer, pues tenía antecedentes familiares.

Su lucha

  • Adamari López

La actriz puertorriqueña Adamari López hace 17 años se practicó la mastectomía tras padecer cáncer de mama cuando tenía 33 años de edad.

A principios del mes de abril de 2022, la estrella de la telenovela "Amigas y rivales" se tatuó los senos lo cual representó para ella uno de los sueños que tenía desde hace mucho tiempo, pues esta parte del cuerpo ya tendrá otra apariencia.

Aunque no mostró el resultado final, el proceso lo documentó para sus redes sociales y detalló que con la operación que tuvo le quitaron los pezones y ahora ya se los tatuaron de una manera hiperrealista.

"Hace muchos años atrás fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es algo que esperaba durante mucho tiempo.

A las mujeres que pasaron por una situación similar les dijo que pueden salir adelante y pueden tener esa coquetería, sensualidad y autoestima alta.

Foto embed
Adamari López cáncer de mama - Instagram
  • Kylie Minogue

La cantautora Kylie Minogue fue otra paciente de cáncer de mamá que se practicó la mastectomía, pero ella fue de manera parcial, tras esta operación y varias quimioterapias pudo estar sana nuevamente.

Foto embed
Kylie Minogue cáncer - Facebook
  • Angelina Jolie

Fue en el 2013 cuando la artista de Hollywood, Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía, que hizo para bajar las posibilidades de padecer cáncer de seno, pues luego de que se hizo unos estudios se enteró que tenía muchas posibilidades de padecerlo.

  • Sharon Osbourne

Debido a un riesgo de padecer cáncer de mama, Sharon Osbourne mejor decidió practicarse una operación de doble mastectomía en el 2012, debido a que se enteró que tenía un gen que la predisponía a tener esta enfermedad.

