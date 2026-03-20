 Ricardo Montaner: discurso y concierto en Guatemala
Farándula

Ricardo Montaner comparte emotivo discurso tras confirmar concierto en Guatemala

La voz que ha marcado generaciones vuelve a sonar en Guatemala. Ricardo Montaner confirmó su concierto como parte de su gira "El Último Regreso".

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Ricardo Montaner, Redes sociales
Ricardo Montaner / FOTO: Redes sociales

El reconocido cantautor Ricardo Montaner confirmó su regreso a los escenarios internacionales y anunció que Guatemala formará parte de su gira titulada El Último Regreso. El artista se presentará el próximo 2 de octubre de 2026 en Forum Majadas, en un concierto que promete reunir a miles de seguidores que han acompañado su carrera durante más de cuatro décadas.

La noticia fue recibida con entusiasmo por el público guatemalteco, que tendrá la oportunidad de reencontrarse con una de las voces más influyentes del pop romántico en español. La velada está programada para iniciar a las 20:00 horas, en un espectáculo que busca conectar con la nostalgia y las emociones que han caracterizado la trayectoria del cantante.

Un discurso cargado de emoción

Tras confirmar su presentación, Montaner compartió un emotivo mensaje en el que expresó su alegría por volver a los escenarios y reencontrarse con sus fans. El artista destacó que esta gira representa una forma de celebrar su historia musical y agradecer el cariño recibido a lo largo de los años.

El intérprete también recordó que en su momento había anunciado su retiro de las grandes giras, decisión que generó sorpresa en la industria musical. Sin embargo, explicó que el contacto con el público y el deseo de despedirse de los escenarios de una manera especial lo motivaron a organizar una serie limitada de conciertos en diferentes países.

Una noche para cantar los clásicos

Durante el concierto en Guatemala, el público podrá disfrutar en vivo de algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, canciones que han acompañado historias de amor y momentos inolvidables para varias generaciones.

Entre los éxitos que forman parte del espectáculo se encuentran Tan enamorados, Me va a extrañar, La cima del cielo, Bésame y Déjame llorar, piezas que se han convertido en verdaderos himnos de la música romántica en español.

El formato del show promete ser cercano e íntimo, con una puesta en escena pensada para resaltar la conexión emocional entre el artista y su audiencia.

¿Quién es Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner, cuyo nombre real es Héctor Eduardo Reglero Montaner, es un cantautor argentino-venezolano considerado una de las figuras más representativas del pop latino. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos y ha logrado posicionar numerosas canciones en los primeros lugares de popularidad en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Su estilo musical se caracteriza por la interpretación de baladas románticas y letras cargadas de sensibilidad, lo que le ha permitido construir una sólida base de seguidores. Además de su trayectoria como cantante, Montaner ha participado como compositor, productor musical y jurado en programas de talento televisivo.

El artista también es reconocido por su cercanía con el público y por el fuerte vínculo que mantiene con su familia, aspectos que han influido en la imagen que proyecta dentro y fuera del escenario.

Detalles del concierto en Guatemala

El evento del próximo 2 de octubre se llevará a cabo en Forum Majadas, uno de los recintos más importantes para espectáculos en la ciudad capital. Las localidades disponibles incluyen:

·         Mesas Oro - Q790

·         Mesas Platinum - Q1,140

·         Mesas Black - Q1,590

Los precios ya incluyen el servicio de ticketera y los boletos se encuentran disponibles en la plataforma oficial de venta en línea.

Un reencuentro marcado por la nostalgia

La gira El Último Regreso representa un momento significativo tanto para el artista como para sus seguidores. Más allá de un simple concierto, el espectáculo busca convertirse en un homenaje a la música que ha acompañado a distintas generaciones.

El regreso de Ricardo Montaner a Guatemala se perfila como una noche especial, llena de emociones, recuerdos y romanticismo, en la que el público podrá cantar junto a una de las voces más queridas del pop latino.

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