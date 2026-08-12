 Terremoto en Colombia: Gobierno confirma 239 muertos
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Terremoto en Colombia: Gobierno confirma al menos 239 muertos

Las autoridades colombianas también confirmaron que al menos 3 mil 755 personas resultaron heridas por el terremoto.

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Terremoto en Colombia:, EFE
Terremoto en Colombia: / FOTO: EFE
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Datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dan cuenta que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto dejó al menos 239 muertos y 3 mil 755 heridos.

El potente terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24 mil 324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después de la tragedia.

Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos de Colombia, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevados se concentran en el centro y el suroeste del país.

Además del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, la devastación es grave en el Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales, Cali y Pereira, respectivamente, sufrieron la mayor cantidad de víctimas mortales reportadas por el momento.

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Terremoto en Colombia: - EFE

Este miércoles el Instituto de Medicinal Legal (IML) informó que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales ya identificó a 121 para la entrega a sus familiares.

Los cuerpos rescatados son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran cinco menores de edad", señaló el IML en un comunicado.

La información de la UNGRD agrega que el terremoto, el más fuerte sufrido por el país en este siglo, deja un balance parcial de 9 mil 215 viviendas destruidas, otras 45 mil 457 averiadas y 140 edificios colapsados en cuyas ruinas miles de rescatistas y voluntarios buscan a personas atrapadas.

El sismo también afectó 188 hospitales o centros de salud, así como 1 mil 667 escuelas o colegios y 43 acueductos, mientras que dos aeropuertos sufrieron graves daños.

*Con información de EFE

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