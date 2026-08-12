Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: Anuncio de Compromiso

Tini Stoessel confirmó oficialmente su boda con Rodrigo de Paul en un vlog publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró el anillo, su emoción y los primeros detalles de su vestido de novia.
La cantante argentina compartió con sus seguidores el inicio de esta nueva etapa en su vida junto al mediocampista del Inter Miami, relatando desde el aeropuerto y rumbo a París para la primera prueba de su look nupcial.
En la descripción del video, Tini Stoessel escribió: "Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida", dirigiéndose directamente a De Paul y encendiendo de inmediato la conversación en redes sociales.
A lo largo del vlog, se la ve radiante y también nerviosa mientras comparte su entusiasmo:
"Me caso... Bueno, amores. Primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada. Además, les quiero contar todo sobre mi concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Y nada, estoy muy emocionada, muy feliz. Les voy a ir mostrando absolutamente todo".
El destino elegido para la confección del vestido de sus sueños fue el atelier parisino del diseñador belga-francés Ludovic de Saint Sernin.
Tini Stoessel había imaginado una visita más preliminar, centrada en la selección de telas y la definición de ideas. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula al descubrir que el proceso estaba mucho más avanzado de lo que esperaba.
El corsé y otras piezas ya estaban confeccionadas y listas para ajustar, lo que añadió un toque de emoción y asombro a la experiencia. A pesar de la euforia, la cantante se mantuvo firme en su decisión de no mostrar el diseño completo, guardando celosamente el secreto mejor custodiado de toda novia.
La Reacción de Rodrigo de Paul
Tras salir del atelier, Tini Stoessel no dudó en contactar a su prometido. La videollamada entre ambos fue uno de los momentos más tiernos del vlog, mostrando la conexión profunda de la pareja.
Con la emoción aún a flor de piel, Tini le relató a De Paul lo avanzado del proceso, aunque con cautela para no revelar ningún detalle del diseño nupcial.
La respuesta del futbolista no se hizo esperar y llegó de forma pública, con una declaración que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. De Paul no tardó en responder públicamente con una declaración que se volvió viral al instante, dejando un comentario en el post de Tini que decía:
"Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz". Además, el campeón del mundo compartió el video en sus propias historias de Instagram, amplificando aún más la noticia.