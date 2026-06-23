Tini Stoessel y su romántico mensaje a Rodrigo De Paul después del triunfo de Argentina

Tras la victoria de Argentina que aseguró su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, Tini Stoessel dedicó un romántico mensaje a Rodrigo De Paul que rápidamente conquistó las redes sociales.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a convertirse en protagonistas fuera de las canchas luego de la clasificación de Argentina a la siguiente fase del Mundial 2026. La pareja, que en los últimos meses ha retomado su romance y se ha mostrado más unida que nunca, emocionó a sus seguidores con una romántica publicación que no tardó en hacerse viral.

Después del triunfo de la Albiceleste frente a Austria, la cantante utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al mediocampista, uno de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"Te amo. Estoy tan orgullosa de vos", escribió la artista junto a una fotografía que captó uno de los momentos más especiales de la jornada.

Tini y Rodrigo de Paul - Redes sociales

Una imagen que enamoró a los fanáticos

La fotografía compartida por Tini mostró a Rodrigo De Paul besándole la mejilla mientras ella lo acariciaba con ternura. La postal estuvo acompañada por la frase "Con vos es más lindo", lo que provocó una avalancha de reacciones entre los seguidores de ambos.

Miles de comentarios destacaron la felicidad que reflejan juntos y celebraron que la pareja haya decidido volver a apostar por su historia de amor después de los rumores y especulaciones que rodearon su relación durante los últimos años.

La imagen fue tomada al finalizar el encuentro y rápidamente se convirtió en una de las publicaciones más comentadas por los fanáticos argentinos en medio de la euforia mundialista.

Un amor que volvió a florecer

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha sido una de las más mediáticas del espectáculo y el deporte en Argentina. Después de confirmar su romance en 2022, ambos enfrentaron una intensa exposición pública que los acompañó durante gran parte de su noviazgo.

Tras una separación que sorprendió a sus seguidores, en los últimos meses comenzaron a surgir señales de una reconciliación. Apariciones juntos, mensajes en redes sociales y viajes compartidos terminaron confirmando que el vínculo entre ambos seguía más fuerte que nunca.

Ahora, en plena aventura mundialista, la cantante ha acompañado de cerca al futbolista y ha demostrado su apoyo en cada uno de los compromisos de la selección argentina.

Rodrigo De Paul, una pieza clave para Argentina

Mientras recibe muestras de cariño por parte de Tini, Rodrigo De Paul continúa siendo uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico argentino.

El mediocampista ha sido fundamental en el funcionamiento del equipo gracias a su despliegue físico, recuperación de balón y capacidad para conectar el juego entre defensa y ataque.

Su entrega dentro del terreno de juego ha sido ampliamente reconocida por los aficionados argentinos, quienes consideran al volante como una de las piezas más importantes de la generación que conquistó el Mundial Catar 2022.

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