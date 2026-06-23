Tini Stoessel y su romántico mensaje a Rodrigo De Paul después del triunfo de Argentina

 Tini Stoessel y su mensaje romántico a Rodrigo De Paul
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
90+
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
72
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Tini Stoessel y su romántico mensaje a Rodrigo De Paul después del triunfo de Argentina

por Sandy Sandoval
Tini y Rodrigo de Paul, Redes sociales
Tini y Rodrigo de Paul / FOTO: Redes sociales

Tras la victoria de Argentina que aseguró su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, Tini Stoessel dedicó un romántico mensaje a Rodrigo De Paul que rápidamente conquistó las redes sociales.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a convertirse en protagonistas fuera de las canchas luego de la clasificación de Argentina a la siguiente fase del Mundial 2026. La pareja, que en los últimos meses ha retomado su romance y se ha mostrado más unida que nunca, emocionó a sus seguidores con una romántica publicación que no tardó en hacerse viral.

Después del triunfo de la Albiceleste frente a Austria, la cantante utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al mediocampista, uno de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"Te amo. Estoy tan orgullosa de vos", escribió la artista junto a una fotografía que captó uno de los momentos más especiales de la jornada.

Foto embed
Tini y Rodrigo de Paul - Redes sociales

Una imagen que enamoró a los fanáticos

La fotografía compartida por Tini mostró a Rodrigo De Paul besándole la mejilla mientras ella lo acariciaba con ternura. La postal estuvo acompañada por la frase "Con vos es más lindo", lo que provocó una avalancha de reacciones entre los seguidores de ambos.

Miles de comentarios destacaron la felicidad que reflejan juntos y celebraron que la pareja haya decidido volver a apostar por su historia de amor después de los rumores y especulaciones que rodearon su relación durante los últimos años.

La imagen fue tomada al finalizar el encuentro y rápidamente se convirtió en una de las publicaciones más comentadas por los fanáticos argentinos en medio de la euforia mundialista.

Un amor que volvió a florecer

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha sido una de las más mediáticas del espectáculo y el deporte en Argentina. Después de confirmar su romance en 2022, ambos enfrentaron una intensa exposición pública que los acompañó durante gran parte de su noviazgo.

Tras una separación que sorprendió a sus seguidores, en los últimos meses comenzaron a surgir señales de una reconciliación. Apariciones juntos, mensajes en redes sociales y viajes compartidos terminaron confirmando que el vínculo entre ambos seguía más fuerte que nunca.

Ahora, en plena aventura mundialista, la cantante ha acompañado de cerca al futbolista y ha demostrado su apoyo en cada uno de los compromisos de la selección argentina.

Rodrigo De Paul, una pieza clave para Argentina

Mientras recibe muestras de cariño por parte de Tini, Rodrigo De Paul continúa siendo uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico argentino.

El mediocampista ha sido fundamental en el funcionamiento del equipo gracias a su despliegue físico, recuperación de balón y capacidad para conectar el juego entre defensa y ataque.

Su entrega dentro del terreno de juego ha sido ampliamente reconocida por los aficionados argentinos, quienes consideran al volante como una de las piezas más importantes de la generación que conquistó el Mundial Catar 2022.

Etiquetas
redes socialesromanceSelección ArgentinaMundial 2026Tini StoesselRodrigo de Paul

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