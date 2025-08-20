Tini Stoessel revela tatuaje íntimo y aumento de senos en bikini

Tini Stoessel se adueñó del verano y, desde la playa, la piscina o a bordo de un yate, la cantante argentina dejó una galería de fotos con looks perfectos.
La protagonista de Violetta volvió a usar su cuenta de Instagram, pero esta vez para mostrarse diferente.
Tini Stoessel subió una selfie frente al espejo, vestida con una bikini negra y gris y luciendo un colgante rosa.
La candente imagen no solo deja ver la transformación física que ha mostrado en los últimos meses tras su cirugía de aumento de senos, también mostró los tatuajes que rodean sus partes íntimas.
Esta foto en bikini publicada por Tini Stoessel llega en un momento clave, cuando las versiones sobre un supuesto pedido de matrimonio ocupaban el centro de la escena mediática. Si bien la cantante no respondió de manera directa, eligió mostrarse tal como es.
La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue generando atención y las teorías en redes sociales siguen creciendo, en especial luego de que surgieran versiones sobre un posible compromiso matrimonial.
Más allá de las conjeturas, lo cierto es que desde su separación oficial en agosto de 2023, los protagonistas confirmaron una reconciliación en julio pasado.
Cambio drástico
La cantante argentina Tini Stoessel sorprendió nuevamente a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía de aumento de pecho. La intervención, realizada con suma discreción, marca un capítulo de renovación personal para la artista, quien ha enfrentado críticas durante años por su figura.
Según el periodista Gustavo Méndez, la operación se llevó a cabo en la prestigiosa Clínica Zabala de Buenos Aires con medidas de máxima privacidad: ingresó por el sector de ambulancias, su DNI no fue escaneado y hasta las enfermeras fueron mantenidas en anonimato para evitar filtraciones. Fue una cirugía matutina, fuera del escrutinio mediático general.
Las primeras imágenes compartidas por ella, tomadas al atardecer y post-operatorio, confirmaron su transformación: un aumento de busto con forma y tamaño proporcionados a su contextura, logrando un resultado estético equilibrado.
Según medios especializados, el procedimiento alcanzó un valor aproximado de 9,000 dólares, acorde con clínicas especializadas.