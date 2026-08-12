Federación lamenta el fallecimiento de Pedro Flores

A sus casi 46 años, dejó de existir Pedro Flores, un integrante importante de los cuerpos técnicos de las Selecciones Nacionales de Guatemala, específicamente con la labor de analista y videógrafo, aunque también tuvo un pasado como preparador físico dentro del futbol y futsala.
Ante la pérdida humana de Pedro Flores, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) emitió una esquela donde lamenta su fallecimiento. "La Federación y su comité ejecutivo lamenta profundamente el fallecimiento de Pedro Flores, quien en vida formó parte de los cuerpos técnicos de Selecciones Nacionales".
Para la Federación del Futbol de Guatemala, Pedro Flores era: "un gran profesional, colaborador y amigo".
Añadió: "Una gran tristeza embarga a la familia de nuestro futbol, que se encuentra de luto por tan irreparable pérdida".
Por último, se desea: "La Federación presenta sus más sentidas muestras de condolencia y solidaridad a su apreciable familia, nos unimos en oración, rogando a Dios les de fortaleza, serenidad y les brinde cristiana resignación".
Padecimientos en su salud
Pedro Flores vivió una etapa difícil en su tema de salud que terminó por arrebatarle la vida.
El pasado 6 de junio, la Liga de Futsala de Guatemala solicitó ayuda económica para uno de sus integrantes. "Nuestro querido Pedro Flores nos necesita más que nunca. Actualmente se encuentra hospitalizado debido a complicaciones de salud", informó la Liga.
En ese sentido, se explicó que la hospitalización había sido por problemas derivados a un tumor.
Pedro Flores era un personaje muy activo dentro de su labor como preparador físico y su enfoque al trabajo que hacía con la juventud. Dentro de su papel en la Liga de Futsala de Guatemala, el hoy fallecido había sido parte del Glucosoral.
Asimismo, también tuvo un paso por equipos de futbol 11 nacional, como el Aurora y Juventud Pinulteca.
Muerte de Arturo Alvarado
La Federación también comunicó a través de sus redes sociales sobre la muerte del licenciado Arturo Alvarado Reyes, quien fuera en vida parte de la Dirección Jurídica de la Federación de Futbol de Guatemala.