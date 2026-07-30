Resultado Municipal vs. Cartaginés por Copa Centroamericana

La noche de este jueves 30 de julio, el Club Social y Deportivo Municipal de Guatemala disputó ante Club Sport Cartaginés de Costa Rica su primer duelo oficial de la historia, y se dio en el marco de la primera fecha de la cuarta edición de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf. Este duelo que enfrentó al técnico nicaragüense Mario Acevedo y el guatemalteco Amarini Villatoro se jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, ubicado en zona 3 de la ciudad capital.
El equipo "Mimado de la Afición" salió con la obligación de enterrar los fantasmas internacionales del pasado, que lo han dejado mal parado en el plano centroamericano, y esta era una oportunidad de oro para empezar a hacer bien las cosas, debido a que jugaba en casa, recibía a un equipo no de alta tradición del futbol costarricense y era apoyado por una buena cantidad de aficionados en El Trébol.
La primera parte tuvo varios momentos importantes. Primero, al 19, un error del defensa Yúnior Pérez que dejó al mexicano José De Jesús González mano a mano con Braulio Linares, quien dejó solo el arco, pero en la definición, el azteca erró ante el acierto de Pérez, quien, tras cometer un grave error, terminó por salvar el gol.
Segundo, un remate de larga distancia de José Quiros al 22, el cual fue atajado a dos manos por Linares, quien la mandó al saque de esquina. En la ejecución, Andrey Mora centró al área grande, donde el esférico lo peinó Luis Olivas para que al segundo palo, y en medio de varios jugadores, apareciera Randal Corado para hacer el 0-1 al 22.
Tercero, una pelota que terminó en el horizontal de Kevin Briceño tras el tiro libre ejecutado por Cristian Hernández.
Luego, José De Jesús González al 35 tuvo el chance para hacer el 0-2, pero su remate rasante fue directo a las manos de Linares, el portero de Municipal.
El duelo era de ida y de vuelta, con un aceptable nivel futbolístico. Al cierre del partido, minuto 43, Cristian Hernández ejecutó un tiro de esquina, el cual no pudo controlar Briceño y terminó soltando el esférico para que José Mena solo empujara el balón al arco y decretar el 1-1.
Sin ganador en El Trébol
Para el segundo tiempo, Mario Acevedo hizo dos variantes para refrescar a su equipo. Jonathan Franco y Erik López abandonaron el partido e ingresaron John Méndez y Pedro Altán, sucesivamente.
Al 58, fue turno de Amarini Villatoro, quien retiró a José Quiros y Juan Carlos Gaete para darle ingreso a Diego González y Yael López, respectivamente.
Pedro Altán tuvo dos jugadas que prometían gol, pero se enredó en las mismas y terminó por desaprovechar las oportunidades para su equipo.
Acevedo agotó sus cambios, y su cuadro seguía pasando penas dentro del terreno de juego. Poco a poco el sabor agrio empezaba a sentirse en El Trébol, donde la afición tampoco reaccionaba en aliento para su equipo.
Para cerrar una noche de terror, Pedro Altán tenía el arco de frente para matar y hacer explotar al aficionado en El Trébol, pero como toda la noche, erró en la definición y el partido seguía empatado. Los fallos de Altán fueron comentados seriamente a nivel internacional con los relatores de la cadena oficial del torneo.
Al final, el duelo terminó 1-1, y se toma como mal resultado para los "Rojos", que fueron incapaces de darle un triunfo a su afición en el estadio El Trébol.
Para el deporte guatemalteco, la inauguración de la Copa Centroamericana 2026 ha sido fatal: Mixco perdió ante Olimpia en Honduras (2-0), Alajuelense derrotó a Xelajú en Costa Rica (1-0), Alianza hizo lo propio ante Antigua en El Salvador (2-1), y esta noche, Municipal en casa no pasó del empate ante Cartaginés de Amarini Villatoro.