Presidencia estará analizando reforma completa sobre el IUSI

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó este jueves 30 de julio a Emisoras Unidas que "se estará analizando la reforma completa", en referencia a las modificaciones aprobadas por el Congreso de la República al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).
Con 120 votos a favor fue aprobado el pasado 29 de julio, del Decreto 18-2026, reformas al Decreto 18-98, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que establece la exoneración del pago del IUSI a las viviendas de uso habitacional y a los inmuebles de uso mixto y, determina que los inmuebles destinados a actividades comerciales estarán sujetos a una tasa de nueve por millar sobre su valor imponible.
Luego de una amplia discusión y debate, en la que los legisladores manifestaron sus diferentes posturas para la aprobación de esta normativa para la eliminación del tributo, fue aprobada también mediante un Fondo de Revisión, que los inmuebles con un valor inscrito de 0 a Q500 mil en adelante, será de Q3 por millar; los que tienen un valor inscrito de Q500 mil a Q1 millón, será de Q6 por millar; mientras que tenga un valor de más de un Q1 millón será de Q9 por millar, los cuales se aplicarán únicamente a los inmuebles de uso comercial.
Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7*