Declaran tramo de Boca del Monte como "zona de alto riesgo"

El Consejo Municipal de Villa Canales, Guatemala, publicó en el diario oficial el acta número 122-2025, por medio de la cual se hace la declaratoria de "zona de alto riesgo" del tramo vial comprendido del kilómetro 11 al 11.8 de Boca del Monte (colonia San Felipe 2 y Mirador).
En esta área se registró recientemente un derrumbe de gran magnitud que mantuvo durante horas cerrado el paso vehicular y por el cual continúan en desarrollo los trabajos para estabilizar el talud.
Según se detalla en el documento, ante esta situación se aplicó esta medida, para la cual se tomó en cuenta el informe circunstanciado de deslizamiento n ese sector emitido por el Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres y asesor técnico especialista operativo y evaluación de seguimiento.
Medidas de prevención en área afectada
En el acta se menciona que es urgente que la municipalidad de Villa Canales adopte dentro de sus dependencias y dentro de sus atribuciones, las medidas que sean necesarias para la mitigación y conservación del sector, tales como:
- Evacuación preventiva en caso de necesidad hacia un albergue, auto albergue o un lugar seguro.
- Apercibir a todas las viviendas que sacan sus aguas pluviales, servidas o de escorrentía y que sean eliminadas o encausadas correctamente.
- Mantener un monitoreo constante por el Departamento de Licencias de Construcción y restringir nuevas construcciones sobre todo el talud.
- Como posible medida de prevención, cubrir el talud con material como Nilón, carpa o algo que ayuda a no impactar directamente a la tierra, esto mientras las entidades o instituciones rectoras realizan trabajos adecuados correspondientes.
- Mantener permanentemente el área afectada restringida (acordonar o señalizar), para evitar exposición de las personas o curiosos en el área.
- Restringir el paso en la calle principal, resaltando el carril auxiliar, toda vez que en el talud quedó material suelto, así como madera, láminas y otros objetos que en cualquier momento puede caer hacia la calle, pudiendo afectar a los transeúntes o algún transporte que pase por el lugar, má cuando haya presencia de lluvia.
- En horas de la noche, restringir el carril auxiliar por completo ya que, usualmente las lluvias se presentan por las tardes y noches, siendo muy fuertes.
- No permitir que los transeúntes, motoristas o cualquier persona que viaje en cualquier tipo de vehículo obstruya la libre circulación.
- No se descartan nuevos deslizamientos, por lo que se debe estar prevenido en todo momento.
- Mantener agentes de la Policía Municipal de Tránsito pendientes del área afectada, ya que pueden generarse nuevos derrumbes, no solo por el agua, sino por algún sismo.