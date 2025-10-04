 Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales
Nacionales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales

Autoridades implementan acciones para liberar la vía afectada por un alud de tierra y ramas de árbol.

Compartir:
Personal de la PMT evaluó los daños y definió la forma de retirar el derrumbe, para evitar riesgos., PMT de Villa Canales
Personal de la PMT evaluó los daños y definió la forma de retirar el derrumbe, para evitar riesgos. / FOTO: PMT de Villa Canales

Autoridades de tránsito del municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala, hicieron un llamado a los conductores para tener precaución por un derrumbe que se generó en la ruta principal hacia la aldea Colmenas. Durante la noche, en ese lugar un alud bloqueó uno de los dos carriles de la carretera, obstruyendo el paso para los vecinos.

Trabajadores de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales se presentaron al lugar para remover las ramas y limpiar el lodo que cayó en el asfalto este sábado 4 de octubre de 2025. Con palas, azadones y machetes, el personal de la municipalidad local trabajó por varios minutos para evitar interrupciones en el paso de los vehículos.

Las autoridades compartieron imágenes en las que se sugiere precaución al manejar por el lugar, debido a que es necesario que los conductores utilicen solo un carril, de dos disponibles en el área.  Personal de la PMT de la localidad evaluó los daños y definió la forma y mecanismo para retirar el derrumbe, evitando riesgos para el personal operativo.

Los mismos agentes de la PMT tuvieron la iniciativa para remover el alud y trasladar los desechos hacia un lugar en el que no afectaran la movilidad. Cabe destacar que las autoridades han solicitado tener precaución en la red vial del país, porque las lluvias actuales pueden generar daños y este tipo de inconvenientes.

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales | PMT de Villa Canales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales / PMT de Villa Canales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales | PMT de Villa Canales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales / PMT de Villa Canales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales | PMT de Villa Canales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales / PMT de Villa Canales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales | PMT de Villa Canales

Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales / PMT de Villa Canales

Arévalo veta el Decreto 7-2025 por advertir “vicios de inconstitucionalidad”

El Gobierno reconoció la necesidad de ejecutar obra pública y aseguró que busca acuerdos con el Congreso para impulsar el desarrollo local.

En Portada

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025t
Nacionales

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025

09:10 AM, Oct 04
Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tardet
Nacionales

Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tarde

10:06 AM, Oct 04
Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidiot
Farándula

Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidio

08:47 AM, Oct 04
VIDEO. Andrea Álvarez guía el triunfo del Sevilla ante Espanyolt
Deportes

VIDEO. Andrea Álvarez guía el triunfo del Sevilla ante Espanyol

12:26 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Futbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos