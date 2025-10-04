Derrumbe afecta la ruta hacia aldea Colmenas, Villa Canales

Autoridades de tránsito del municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala, hicieron un llamado a los conductores para tener precaución por un derrumbe que se generó en la ruta principal hacia la aldea Colmenas. Durante la noche, en ese lugar un alud bloqueó uno de los dos carriles de la carretera, obstruyendo el paso para los vecinos.
Trabajadores de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales se presentaron al lugar para remover las ramas y limpiar el lodo que cayó en el asfalto este sábado 4 de octubre de 2025. Con palas, azadones y machetes, el personal de la municipalidad local trabajó por varios minutos para evitar interrupciones en el paso de los vehículos.
Las autoridades compartieron imágenes en las que se sugiere precaución al manejar por el lugar, debido a que es necesario que los conductores utilicen solo un carril, de dos disponibles en el área. Personal de la PMT de la localidad evaluó los daños y definió la forma y mecanismo para retirar el derrumbe, evitando riesgos para el personal operativo.
Los mismos agentes de la PMT tuvieron la iniciativa para remover el alud y trasladar los desechos hacia un lugar en el que no afectaran la movilidad. Cabe destacar que las autoridades han solicitado tener precaución en la red vial del país, porque las lluvias actuales pueden generar daños y este tipo de inconvenientes.