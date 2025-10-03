 Vetado el decreto 7-2025 por vicios de inconstitucionalidad
Nacionales

Arévalo veta el Decreto 7-2025 por advertir "vicios de inconstitucionalidad"

El Gobierno reconoció la necesidad de ejecutar obra pública y aseguró que busca acuerdos con el Congreso para impulsar el desarrollo local.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 29 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 29 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala anunció este viernes, 3 de octubre, que el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, decidió vetar el Decreto Número 07-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que fue aprobado por el Congreso de la República.

Por medio de un comunicado, se indicó que el análisis realizado a esta normativa permitió advertir "vicios de inconstitucionalidad" que violan los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución Política de la República.

Este organismo añadió que tiene un enorme compromiso con el desarrollo local y comunitario, que respete la Constitución de forma transparente, sin atajos que vulneren principios constitucionales y comprometan el buen uso de los recursos públicos.

"Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo, pero también ejecuciones que nos permitan recobrar la confianza en el Estado. Un Estado que, por años, ha sido sometido a redes de corrupción que únicamente han agravado las condiciones de bienestar de las y los guatemaltecos", señaló.

También aseguró que la actual administración gubernamental trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de Derecho, así como en la construcción de una Guatemala que garantice la dignidad de cada persona, con más y mejores servicios públicos.

En ese contexto, el Ejecutivo aseguró que reconoce la necesidad de garantizar la ejecución de obra pública para dar respuesta a las necesidades municipales, por lo que explora alternativas al Decreto 7-2025 y trabajará con el Congreso para poder alcanzar acuerdos enfocados en el desarrollo local, "sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público".

