 Alcaldes entregan petición para Arévalo sobre decreto 7-2025
Nacionales

Alcaldes entregan petición en Presidencia para que decreto 7-2025 sea sancionado

Los jefes ediles entregaron 305 cartas en la Secretaría de la Presidencia para solicitarle a Arévalo que sancione el decreto relacionado con el manejo de fondos por parte de los Consejos de Desarrollo.

Más de 200 alcaldes presentaron la petición conjunta al presidente Arévalo para que avale el decreto 7-2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Más de 200 alcaldes presentaron la petición conjunta al presidente Arévalo para que avale el decreto 7-2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Más de 200 alcaldes de diferentes municipios del país acudieron este miércoles, 17 de septiembre, a la Casa Presidencial con el objetivo de entregar una petición conjunta dirigida al mandatario Bernardo Arévalo para que sancione el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La referida normativa, recién aprobada por el Congreso, busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal anterior para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.

De parte de los jefes ediles se ha manifestado respaldo para que esta ley pueda ser avalada por el Ejecutivo y entrar en vigencia, mientras continúan los pronunciamientos de parte de sectores sociales, académicos y empresariales que señalan riesgos para el manejo de los fondos públicos por posible falta de controles.

En seguimiento a esta postura a favor del decreto, los alcaldes municipales sostuvieron esta mañana una reunión en un hotel de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde afinaron detalles sobre su pronunciamiento. Tras esto, se dirigieron a pie hacia la sede del Ejecutivo para entregar en la Secretaría de la Presidencia un total de 305 cartas de los jefes ediles del país que respaldan esta solicitud de sanción.

Presidente de la Anam: "Si no la sanciona nos haremos presentes en el Congreso"

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó después de la entrega de las cartas que las mismas fueron presentadas desde el pasado viernes, una por una, a Presidencia. En tanto, hoy desde esa organización, en representación de los alcaldes de todo el país, se acudió para entregar un oficio donde se pide al mandatario la sanción.

"Esta ley viene a realmente solucionar un problema de fondo en la ejecución de proyectos del país, desde los gobiernos anteriores, incluyendo este y los que están por venir. Viene realmente a combatir la corrupción, va a reducir los chantajes que recibimos los alcaldes por los avales y los chantajes que vienen de las gobernaciones por la entrega de los fondos. Va a reducir los chantajes que se dan en el Congreso y, lo más importante de todo, va a hacer que las obras sean más rápidas y más ágiles, ya que se les da a los avales cinco días para ser emitidos", expresó.

También indicó que los mecanismos de transparencia, como la Ley de Contrataciones y de la Contraloría, siguen intactos y los fondos serán auditados de la misma manera. La gran diferencia, según sus palabras, es que los fondos se van a mantener en las municipalidades para que se construyan las obras de los Consejos de Desarrollo, en lugar de que el presupuesto se vaya al fondo común.

"Como alcaldes, también le agradecemos y les damos nuestro respaldo a los más de 108 diputados que apoyaron, llegaron a un consenso, para aprobar esta ley que hoy por hoy le da una solución de fondo al país y que va a generar obras, obras y más obras", dijo.

Al ser cuestionado con respecto a qué pasaría si Arévalo decide vetar el decreto, Siero señaló que en el oficio se le hace un llamado al gobernante a que "se ponga la mano en la conciencia" y que reconozca que esta ley viene a combatir la corrupción.

"Si no la sanciona y la veta, todos los alcaldes vamos a hacernos presentes en el Congreso el día en que se vuelva a conocer. Vamos a respaldar a los diputados para que se apruebe otra vez con más de 107 votos", puntualizó.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

