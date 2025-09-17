 Alcaldes soilcitarán a Arévalo sanción del Decreto 7-2025
Nacionales

Alcaldes se reúnen para unificar petición a Arévalo sobre sanción al decreto 7-2025

Está en desarrollo el acercamiento de los jefes ediles en la Ciudad de Guatemala.

En este sector se lleva a cabo la reunión de alcaldes para abordar el tema del decreto 7-2025. / FOTO: Dayana Rashón/EU

Alcaldes de diferentes municipios se reúnen este miércoles, 17 de septiembre, para afinar detalles y poder presentar una serie de cartas al presidente Bernardo Arévalo con el fin de solicitar la sanción del decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La reunión es de carácter privado y se lleva a cabo en un restaurante ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, a pocas cuadras del Palacio Nacional de la Cultura. Al lugar ya se presentaron varios jefes ediles que explicaron que el objetivo de este acercamiento es profundizar en la petición unificada que trasladarán al mandatario.

En las últimas semanas, los funcionarios municipales han manifestado su apoyo al referido decreto que fue aprobado recientemente de urgencia nacional por el Congreso de la República. El mismo busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.

La semana pasada, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien también preside la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), habló del tema durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde dio a conocer que ha recibido más de 200 cartas de jefes ediles para que se sancione la referida ley. Detalló que si desde el Ejecutivo surge una decisión contraria, los funcionarios se unirán para dar su respaldo al Congreso.

En tanto, esta mañana Siero indicó que durante la presente jornada varios alcaldes recibieron amenazas de gobernadores para que no asistieran al acercamiento que se lleva a cabo.

Decreto 7-2025 desata choque de posturas entre Arévalo y Siero

El alcalde Sebastián Siero, presidente de la Anam, aseguró que ha recibido más de 200 cartas para que se sancione el decreto 7-2025. En tanto, el mandatario Bernardo Arévalo indicó que se analiza la ley.

Acercamiento para ajustar ideas sobre decreto

Algunos de los alcaldes que esta mañana acudieron a la reunión con la Anam para abordar el tema del Decreto 7-2025 brindaron declaraciones a Emisoras Unidas, en las que explicaron que el objetivo de dialogar es ajustar las ideas sobre la petición que se entregará este día en el Palacio Nacional dirigida a Arévalo.

Werner Neftalí Orozco, alcalde de Comitancillo, San Marcos, antes de ingresar al restaurante expresó: "Hoy venimos a una reunión donde vamos a estar con nuestro presidente actual de Anam, que es Sebastián Siero. Nuestra petición es exigir al Gobierno que nos apoye, porque nosotros como representantes del pueblo queremos que se ejecuten los presupuestos y no se queden en arrastre".

"Queremos que se le cumpla al pueblo, porque el presupuesto había sido designado y no se le puede quitar. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo vengo, como alcalde, en nombre de Comitancillo, para pedir apoyo al señor presidente que nuestro presupuesto debe ser ejecutado para las comunidades que tanto lo necesitan", agregó.

Mientras tanto, Rigoberto Corleto, jefe edil de Raxruhá, Alta Verapaz, señaló que su viaje a la capital se dio con el objetivo de acompañar la lucha que se está haciendo como alcaldes para poder resguardar los fondos para las comunidades. "Estamos representando a los Cocodes de nuestras aldeas que pueden salir perjudicados en caso no se avale la ley", dijo.

Por su parte, René Pinto, alcalde de Chiquimula, manifestó que se busca abordar el tema de los fondos extraordinarios para que no se vayan "de arrastre". Según sus palabras, se espera plantearle al Ejecutivo la solicitud también sobre el tema de proyectos ordinarios. "Esta es la fecha y en Chiquimula llevamos el 50% de los proyectos. Así como los proyectos incluidos en 7-2025 son bianuales, también queremos que los fondos ordinarios sean bianuales", puntualizó.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
