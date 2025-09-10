Presidente de Anam pide al Presidente, Bernardo Arévalo sancionar el Decreto 7-2025

El presidente de la de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM), Sebastián Sierro a tráves de un video en redes sociales defendió el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, e hizo el llamado al Presidente, Bernardo Arévalo para sancionar dicho decreto.
"El Congreso de la República aprobó con 108 votos el Decreto 7-2025 por solicitud de miles de ciudadanos de Cocodes de Comudes de los poderes y de los alcaldes es decir recogiendo el sentir de toda Guatemala que están cansados de la burocracia y el tiempo que toma el Gobierno dar respuestas a sus necesidades, los guatemaltecos quieren obras ya, y una mayoría calificada de 108 votos, votó a favor de esta ley", indicó Sierro.
El presidente de la Anam señalo al Gobierno de utilizar todos los medios oficiales y extraoficiales a su alcance para impulsar una narrativa falsa que podrá ser muy bonita, pero que sigue siendo falsa, "Dicen que se eliminan los controles de fiscalización y transparencia, falso, la verdad es que los controles continúan intacto a diferencia de la iniciativa 6576 propuesta por dos diputados... también dicen que los alcaldes van a disponer a su antojo de los fondos, falso, la verdad es que el decreto garantiza que los fondos sean utilizados en los proyectos solicitados por los focos", indicó Sierro.
El funcionario agregó que los alcaldes siempre están dispuestos a dialogar y debatir las ideas con altura en este y cualquier tema que sea de beneficio para los guatemaltecos.
Análisis
El presidente Bernardo Arévalo se refirió al decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado de urgencia nacional recientemente por el Congreso de la República.
"Nosotros ya lo estamos estudiando. Tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población, alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos (de posible corrupción)", indicó.
En ese sentido, señaló que estarán atentos a revisarlo cuando sea enviado por el Congreso. Por el momento, se mantiene el análisis.