Gobierno presentará iniciativa para indemnizar a afectados por sismos

El presidente Bernardo Arévalo, anunció este miércoles 11 de septiembre que presentará ante el Congreso de la República una iniciativa de ley para indemnizar a las familias damnificadas por los sismos registrados en julio pasado, tras una reunión con representantes de cuatro comunidades de Santa María de Jesús, Sacatepéquez.
"En los próximos días estaremos presentando una iniciativa de ley en la cual estaremos estableciendo un fondo para poder indemnizar a las familias cuyas casas se vieron dañadas. Y acordamos, en conjunto, el establecimiento de una mesa de trabajo que estará encabezada por la gobernadora de Sacatepéquez para darle seguimiento a la implementación a este sistema de indemnización", manifestó el mandatario.
El presidente indicó que se reunieron con los representantes de los cuatro cantones de Santa María de Jesús, con el objeto de hacer una revisión de la forma como se ha venido atendiendo y cómo se va a atender a las personas damnificadas por los sismos que afectaron al municipio.
En la mesa de trabajo también se revisarán otras medidas que se discutieron como la carretera entre Santa María de Jesús y Antigua Guatemala, y temas de seguridad.