 Arévalo se pronuncia sobre estado de salud de Giammattei
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre estado de salud de Giammattei

El expresidente Alejandro Giammatei permanece hospitalizado.

Bernardo Arévalo y Alejandro Giammattei durante el proceso de transición de Gobierno, en 2023., archivo: EU
Bernardo Arévalo y Alejandro Giammattei durante el proceso de transición de Gobierno, en 2023. / FOTO: archivo: EU

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se pronunció este miércoles 10 de septiembre con respecto a la situación que enfrenta el exmandatario Alejandro Giammattei, quien lleva varios días hospitalizado por presentar problemas de salud.

Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", que este día se llevó a cabo en el departamento de Sacatepéquez, el gobernante fue consultado por los periodistas acerca del tema, ante lo cual respondió:

"En este momento, en el caso de él, como en el caso de cualquier persona, lo que cabe es desearle una pronta recuperación. Entrar en otro tipo de consideraciones sería absolutamente inadecuado".

