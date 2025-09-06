 Arévalo en la Asamblea de la ONU: Participación Clave
Arévalo participará en sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas

El mandatario viajará a Estados Unidos durante septiembre.

El presidente Arévalo en la presentación del presupuesto 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Arévalo en la presentación del presupuesto 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala confirmó que el presidente Bernardo Arévalo participará en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual se llevará a cabo durante septiembre en Estados Unidos.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, indicó que el mandatario viajará a Nueva York para cumplir con la agenda en Naciones Unidas durante el 23 y 24 de septiembre.

En cuanto a la agenda de trabajo y reuniones que podría sostener en la nación norteamericana, el funcionario indicó que todavía se están afinando los temas de agenda.

Esta es la segunda ocasión en la que Arévalo formaría parte de este debate general de alto nivel. El año pasado también viajó a EE. UU. para sumarse al abordaje de temas de interés internacional, incluido el avance de los objetivos de desarrollo sostenible.

Arévalo abogó ante la ONU por la paz, el multilateralismo y la democracia

El presidente Bernardo Arévalo participó como orador el 24 de septiembre de 2024, en el marco del 79º Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

Al inicio de su intervención, el mandatario guatemalteco resaltó que pudo estar en esa posición como resultado de dos expresiones claras de la voluntad popular. La primera, una votación que rechazó tajantemente a los representantes del pasado corrupto de Guatemala y que, según sus palabras, le otorgó la Presidencia para buscar avanzar a un proceso de progreso. Esto se dio, "a pesar de que una minoría corrupta intentó estafar la democracia", enfatizó.

Agregó que la democracia del país no podría existir sin el impulso decidido y valiente de los pueblos mayas de Guatemala y, en general, de los cuatro pueblos que juntos conforman una nación. "El rol del gobierno es darle sentido de unidad a esta diversidad y dar paso a un futuro próspero", señaló.

"Manifiesto mi gratitud especial de Guatemala hacia los países, pueblos y gobiernos que estuvieron junto a nosotros en la gesta histórica de 2023; y agradezco el apoyo que continúan dando en nuestro esfuerzo por rescatar las instituciones democráticas", dijo.

Por aparte, Arévalo señaló que el foro de la ONU es tan importante y necesario para la convivencia global y el progreso de todas las naciones, por lo que consideró que este debe ver hacia adentro y retomar sus valores fundamentales y utilizarlos para navegar la compleja realidad que el planeta enfrenta en la actualidad.

"Es tiempo de rescatar el multilateralismo, de revitalizar el diálogo para la paz y tomar acciones concretas para la solución de los problemas urgentes que nos afectan", expresó el funcionario.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

El hambre se reduce un 4,7% en Guatemala, donde afecta a cerca de 2,6 millones de personas
El hambre se reduce un 4,7% en Guatemala, donde afecta a cerca de 2,6 millones de personas

02:16 PM, Sep 06
Árbol cae sobre vehículo en Quetzaltenango; hay una persona herida
Árbol cae sobre vehículo en Quetzaltenango; hay una persona herida

03:07 PM, Sep 06
