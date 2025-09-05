Ejecutivo inicia instalación de gobiernos departamentales

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, participó esta semana en el inicio de la gira denominada "A tu tierra, trabajando con el pueblo", que contempla visitas a diferentes departamentos en el país para abordar con las autoridades locales una serie de temas enfocados en la economía y el desarrollo de la población.
La gira se inició en el departamento de Santa Rosa, donde se instaló el primer gobierno departamental. El portavoz presidencial, Santiago Palomo, indicó que este es un paso que acercará el Estado a la gente para impulsar desarrollo, fortalecer la economía local y construir en conjunto lo que describió como un nuevo futuro.
"El presidente Arévalo, acompañado de buena parte de su gabinete, sostuvo reuniones con alcaldes, parlamento Xinca, gobernador, sociedad civil, jóvenes, más de 300 estudiantes en un diálogo abierto", explicó sobre la visita realizada.
"Con ello, como gobierno, garantizamos que cada voz sea escuchada e ir cumpliendo con los objetivos del gobierno", agregó el funcionario.
Por su parte, Víctor Hugo Godoy, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, indicó que esta semana se llevó a cabo la instalación del primer gobierno departamental en Santa Rosa y enfatizó: "si los gobiernos departamentales funcionaran, otra cosa sería el desarrollo del país".
Según explicó, el 67% de las inversiones del presupuesto de ingresos de la nación se ejecuta por las municipalidades y los consejos de desarrollo. Entonces, prácticamente, el gobierno central solo ocupa un tercio de lo que son las inversiones.
En ese sentido, resaltó la necesidad de articular estas inversiones para que realmente sirvan al desarrollo se hace a través de la instalación de los gobiernos departamentales.
Funciones de los gobiernos departamentales
El secretario Godoy amplió detalles este viernes 5 de septiembre, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional, acerca de las funciones asignadas a los gobiernos departamentales:
- La primera, consiste en que, bajo el liderazgo del gobernador departamental, haya una coordinación para todos los delegados de los ministerios y secretarías que funcionan en el departamento. Entonces, hay una coordinación interinstitucional.
- La segunda tarea tiene que ver con la articulación de las políticas públicas. "Para nadie es un secreto que en los departamentos los delegados de los distintos ministerios no necesariamente están de acuerdo o coordinan sus políticas, por lo que hay una desarticulación de políticas. A parte de que a veces responden a intereses de quienes los nombraron u otro tipo de intereses particulares", expresó al respecto.
- La tercera función está relacionada con el ordenamiento de la inversión pública, es decir, dónde invierte el municipio, dónde invierte el consejo departamental y dónde invierten entes sectoriales. De esa manera se daría seguimiento a proyectos como centros de salud, caminos, remozamientos de escuelas, en el marco de acciones articuladas.
- La cuarta se enfoca en verificar que la inversión ayude a incentivar todo lo que es el aparato productivo de determinado departamento. "Al ponerse de acuerdo los diversos actores que funcionan en un departamento, ellos sabrán mejor qué potencialidades tiene su territorio, a dónde tienen que apuntar y qué acuerdos tienen que buscarse. Entonces, el gobierno departamental lo que hace es incentivar las actividades productivas de acuerdo a las potencialidades y recursos", concluyó.