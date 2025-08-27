 Ministerio de Desarrollo se pronuncia sobre allanamientos
Ministerio de Desarrollo se pronuncia por allanamientos en sus instalaciones

La cartera aseguró que la denuncia fue presentada por las propias autoridades de la institución tras detectar anomalías que vincularían a exempleados.

En la sede del Ministerio de Desarrollo hay presencia policial y de personal de la FECI., Omar Solís/Emisoras Unidas
En la sede del Ministerio de Desarrollo hay presencia policial y de personal de la FECI. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se pronunció con respecto a los allanamientos que realiza este miércoles 27 de agosto la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en las instalaciones de la cartera.

Aclaró que el caso surgió en seguimiento de una denuncia presentada el 9 de enero de este año por las propias autoridades institucionales en contra de exempleados que laboraron durante la anterior administración de Gobierno.

En cuanto a las irregularidades detectadas, señaló que se observaron discrepancias en el registro de actas del Departamento de Compras, por lo que se tomó la decisión de presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes por "compromiso con la transparencia y probidad en la gestión pública".

De igual forma, agregó que la diligencia del Ministerio Público de este miércoles se lleva como parte del curso normal de un proceso de investigación.

El Mides enfatizó que no van a encubrir "irregularidades", sino que las van a denunciar y de esa cuenta están colaborando con las autoridades para que se apliquen las acciones legales que corresponden por esta situación.

FECI detalló operativo

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y en coordinación con las fuerzas de seguridad, dio a conocer que una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El Departamento de Información y Prensa de la fiscalía detalló que el objetivo de la diligencia es recabar indicios que fortalezcan una investigación en curso, relacionada con hechos ocurridos en 2024.

"Por la presunta falsificación de diversos folios con sellos de la Contraloría General de Cuentas, los cuales habrían sido utilizados para realizar compras de baja cuantía", detalló la oficina.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

