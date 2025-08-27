Allanamiento de FECI en Ministerio de Desarrollo

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y en coordinación con las fuerzas de seguridad, realiza este miércoles 27 de agosto una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El Departamento de Información y Prensa de la fiscalía detalló que el objetivo de la diligencia es recabar indicios que fortalezcan una investigación en curso, relacionada con hechos ocurridos en 2024.
"Por la presunta falsificación de diversos folios con sellos de la Contraloría General de Cuentas, los cuales habrían sido utilizados para realizar compras de baja cuantía", detalló la oficina.
Asimismo, expuso que la diligencia se encuentra en desarrollo, por lo que, por ahora, no se amplían mayores detalles al respecto de este caso.
Reciente cambio de autoridades en el Mides
El Ministerio de Desarrollo Social informó el pasado 2 de julio, por medio de un comunicado, que María Alejandra Montoya Menaldo presentó su renuncia al cargo de viceministra de Política, Planificación y Evaluación.
Fue en las redes sociales de la institución que se publicó el comunicado informando sobre la dimisión. En este también se agradeció la labor de Montoya en la oficina a su cargo y se indicó que su liderazgo fue clave para consolidar una política social basada en la evidencia, la transparencia y la equidad en beneficio de personas en condición de pobreza y pobreza extrema.
Por aparte, el Mides reafirmó su compromiso con la continuidad de las referidas herramientas estratégicas, mismas que calificó como fundamentales dentro del Plan de Gobierno del presidente Bernardo Arévalo (2024-2028).
"Las políticas públicas de protección social del Ministerio seguirán guiándose por principios de justicia social, priorización de los más vulnerables y uso responsable de la información para la toma de decisiones", indicó la cartera.
En tanto, el 18 de agosto el Gobierno anunció el nombramiento de Claudia Valenzuela como viceministra de Política, Planificación y Evaluación, de quien se destacó sus más de 20 años de experiencia en programas de desarrollo económico, social y cooperación internacional.