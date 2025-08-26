CC rechaza apelación de FECI en caso de periodistas

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este martes 26 de agosto, por mayoría, rechazar una apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el marco del caso relacionado con una investigación iniciada contra un grupo de comunicadores.
Con este fallo, se mantiene vigente la resolución que cerró el caso en contra de los periodistas y columnistas de el extinto diario El Periódico, fundado por José Rubén Zamora, quien ha estado en prisión por al menos tres años.
En marzo de 2023, la justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas. Fueron acusados de obstrucción a la justicia por publicar artículos relacionados con el caso contra Zamora.
Los comunicadores acusados en este caso, en su mayoría, tuvieron que salir exiliados del país y no pudieron continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo.
De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según informes de prensa.
Arévalo expresó preocupación a la ONU por criminalización de periodistas en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó en mayo pasado su "preocupación" a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, por la criminalización de periodistas, abogados y jueces en el país centroamericano.
Así lo afirmó en su momento el secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo, tras la reunión entre Satterthwaite y Arévalo de León, como parte de una visita de la relatora a Guatemala.
"El presidente compartió con la relatora las limitaciones que actualmente existen en el ejercicio de la justicia independiente" en Guatemala, subrayó Palomo en rueda de prensa.
"En ese sentido, se hizo patente la preocupación por la criminalización que se hace particularmente contra jueces, periodistas y abogados que han procurado sus esfuerzos para fortalecer la justicia en el país", añadió.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7