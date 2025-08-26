 CC rechaza apelación de FECI en caso de periodistas
Nacionales

CC rechaza apelación de FECI en caso contra periodistas

Con este fallo, se mantiene vigente la resolución que cerró el proceso contra periodistas de El Periódico.

Compartir:
Corte de Constitucionalidad,
Corte de Constitucionalidad / FOTO:

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este martes 26 de agosto, por mayoría, rechazar una apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el marco del caso relacionado con una investigación iniciada contra un grupo de comunicadores.

Con este fallo, se mantiene vigente la resolución que cerró el caso en contra de los periodistas y columnistas de el extinto diario El Periódico, fundado por José Rubén Zamora, quien ha estado en prisión por al menos tres años.

En marzo de 2023, la justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas. Fueron acusados de obstrucción a la justicia por publicar artículos relacionados con el caso contra Zamora.

Los comunicadores acusados en este caso, en su mayoría, tuvieron que salir exiliados del país y no pudieron continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo.

De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según informes de prensa.

* Le puede interesar:

¡Dormido en la vía pública! Detectan a motorista ebrio en zona 13

Los policías llegaron al lugar para darle seguimiento a su caso y, frente a ellos, el conductor se quedó dormido.

Arévalo expresó preocupación a la ONU por criminalización de periodistas en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó en mayo pasado su "preocupación" a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, por la criminalización de periodistas, abogados y jueces en el país centroamericano.

Así lo afirmó en su momento el secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo, tras la reunión entre Satterthwaite y Arévalo de León, como parte de una visita de la relatora a Guatemala.

"El presidente compartió con la relatora las limitaciones que actualmente existen en el ejercicio de la justicia independiente" en Guatemala, subrayó Palomo en rueda de prensa.

"En ese sentido, se hizo patente la preocupación por la criminalización que se hace particularmente contra jueces, periodistas y abogados que han procurado sus esfuerzos para fortalecer la justicia en el país", añadió.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno mueret
Nacionales

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno muere

07:36 AM, Ago 26
LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedot
Deportes

LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedo

07:13 AM, Ago 26
Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vidat
Nacionales

Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vida

07:23 AM, Ago 26
Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico lookt
Farándula

Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico look

07:57 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos