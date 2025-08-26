Motorista ebrio dormido en vía pública, zona 13

Un motorista fue detectado este martes 26 de marzo por autoridades de tránsito mientras conducía su vehículo a pesar de que se encontraba en estado de ebriedad. Ante esta situación, de inmediato que fue interceptado para evitar que continuara siendo un peligro para los demás usuarios de la vía.
De acuerdo con Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, este caso ocurrió en horas de la mañana en el bulevar Liberación y 14 avenida de la zona 13.
El personal de la institución observó algo inusual en este conductor, así que se involucró y le solicitó detenerse a un costado de un área peatonal para el seguimiento respectivo del caso. Asimismo, notificó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre lo ocurrido.
"Las autoridades de la PNC arribaron al lugar y frente a ellas, antes de ser trasladado a la Torre de Tribunales, el motorista se quedó dormido sobre el espacio peatonal", dijo Montejo.
El funcionario municipal también compartió en sus redes sociales un video donde se observa el lugar donde se dieron los hechos. En las imágenes, se ve al hombre acomodado sobre la cinta asfáltica, al parecer profundamente dormido. Mientras tanto, dos elementos de la PNC permanecen a un costado del sindicado.
Conductor ebrio daña estructura pública y es multado
El pasado 18 de agosto, la PMT capitalina reportó que el conductor de un vehículo que se encontraba en estado de ebriedad colisionó contra una lámpara en la plaza de la Constitución, zona 1.
Esta persona no resultó herida, pero sí se detectaron múltiples daños materiales tanto en la estructura pública como en el carro.
"El vehículo ha sido consignado y se le aplicó una multa de Q5 mil al automovilista porque se encontraba conduciendo bajo efectos de licor", explicó Montejo en esa ocasión.
Agregó que también se hizo el informe al juez correspondiente para la evaluación por los daños a la lámpara.