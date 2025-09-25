Cierre de carril en ruta Boca del Monte: Tránsito complicado

El tránsito presenta serias complicaciones este jueves, 25 de septiembre, en la ruta entre Boca del Monte, Villa Canales, y la avenida Hincapié, en la Ciudad de Guatemala, debido al cierre de un carril en el kilómetro 11.5 como medida de prevención ante deslaves.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que esta medida temporal de inhabilitar parcialmente este tramo ha tenido impacto en la movilidad vehicular en distintos sectores.
"Se reportan complicaciones en la circulación vehicular e la avenida principal de Boca del Monte y en la ruta de Álamos, por lo que se sugiere a los vecinos y usuarios de este sector optar por rutas alternas para evitar mayores complicaciones", dijo Irma Orantes, vocera de la institución.
Además, compartió que las vías que podrían tomar los usuarios para agilizar su circulación incluyen:
- Carretera a El Salvador.
- Avenida Petapa.
- El Pueblito, Santa Catarina Pinula.
- Vía alterna privada.