 Derrumbe en Hincapié: Familias que residen en área de riesgo serán trasladadas
Nacionales

Derrumbe en Hincapié: Familias que residen en área de riesgo serán trasladadas

Las autoridades identificaron que unas 17 familias habitan las viviendas ubicadas en un terreno inestable en el km. 11.5.

Viviendas en riesgo ubicadas en la parte superior de donde ocurrió el derrumbe en el tramo entre Boca del Monte y la capital., PMT de Villa Canales
Viviendas en riesgo ubicadas en la parte superior de donde ocurrió el derrumbe en el tramo entre Boca del Monte y la capital. / FOTO: PMT de Villa Canales

Las autoridades le dan seguimiento a la situación que enfrentan las familias que residen en la parte alta del kilómetro 11.5 de la ruta que va de la avenida Hincapié, Guatemala; y Boca del Monte, Villa Canales, donde ayer ocurrió un derrumbe que cubrió en su totalidad los carriles y generó un caos al no poder circular los vehículos.

Al respecto de esta situación, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, reveló este miércoles 24 de septiembre durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Ministerio de Comunicaciones intervinieron hace unos años en el área.

En seguimiento, fue notificada la administración municipal pasada sobre la inestabilidad del suelo, así que se compró un terreno para trasladar a los vecinos que residen en el área de riesgo. Entonces, la gestión actual le dio continuidad al tema y se está lotificando y urbanizando este espacio.

"Se compró un terreno en Villa Canales, por Brisas del Valle, la lotificación se llama Sagrado Corazón. Se está trabajando, en un par de meses se termina y se traslada a los vecinos a este terreno urbanizado", dijo el jefe edil.

Agregó que estas gestiones se hacen para resguardar a la población, tomando en cuenta que el talud en cuestión acumula altos niveles de humedad porque se tiene la caída de la lluvia y, además, los habitantes del área lanzan las aguas servidas en este punto, lo que complica la situación y promueve los deslizamientos.

"Esto no puede seguir así, porque imagínense que se cae y se pueda perder la vida de vecinos, o (afecte) motos, vehículos, o un bus", expresó.

El entrevistado compartió que, tomando en cuenta este escenario, se han llevado a cabo diálogos con los vecinos afectados y ya se alcanzaron acuerdos, por lo que ellos están dispuestos a retirarse. Son 17 familias aproximadamente las que estarían siendo trasladadas a la mencionada lotificación, incluso ya algunas fueron a supervisar sus terrenos y no expusieron ningún problema con tener que cambiar de lugar de residencia.

