Panorama del deslizamiento en avenida Hincapié

Las autoridades continúan realizando las evaluaciones en el área donde ocurrió el deslizamiento en el kilómetro 11.5 de la ruta entre la avenida Hincapié hacia Boca del Monte, después de una jornada complicada que paralizó el tránsito en ese tramo y áreas aledañas.
La caída de material ocurrió en horas de la madrugada del pasado martes 23 de septiembre y cubrió los carriles, dejando completamente cerrado el paso en esa ruta y desencadenando un caos vehicular que se extendió hasta el anochecer.
Fue aproximadamente a las 19:30 horas que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, Guatemala, confirmó la habilitación de la circulación en ese punto tras remover no menos de 50 camionadas de tierra y rocas que cubrían la cinta asfáltica.
Ramiro Rivera, alcalde de Villa Canales, brindó detalles durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca de cómo se encuentra el panorama en este tramo por el que a diario circulan cientos de vehículos.
Explicó que fueron más de 12 horas las que duraron las labores para poder liberar la ruta. "Hicimos todo lo humanamente posible trabajando con el personal de las municipalidades que tuvimos en apoyo, tanto con el estado de fuerza de nosotros", compartió.
Según detalló, el problema más grave fue el tendido eléctrico, porque en ese punto podían existir riesgos para los equipos, ya que se hicieron las verificaciones y se constató que había energía en espacios donde tendrían que actuar con motosierras y demás herramientas. En ese sentido, las labores se retrasaron poder preservar la vida humana y se inició con la remoción hasta que fue suspendido el servicio por la empresa a cargo.
En cuanto al panorama que se mantiene esta mañana, el jefe edil indicó que se está permitiendo la circulación, pero bajo la observación estricta de personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para evitar que personas permanezcan en el área o reduzcan la velocidad para tomar fotos o grabar videos.
"Hacemos un llamado para que no se detengan a ver, porque muchos se ponen a grabar, tomar fotos y grabar tiktoks, a pesar de ser un lugar de alto riesgo, por lo que se busca que los vehículos fluyan lo mejor posible", indicó el entrevistado.
Además, al ser consultado sobre las medidas de prevención que se implementarán en este sector, tomando en cuenta que persisten las lluvias, explicó que al momento de presentarse precipitaciones se procederá a inhabilitar un carril auxiliar de 09:30 PM. 06:00 de la mañana. Asimismo, se garantizará la permanencia de la PMT todo el tiempo en ambas vías, tanto para la capital como para Boca del Monte.
Por aparte, el jefe edil compartió que se tendrá una reunión hoy, después del mediodía, con otros alcaldes y demás autoridades para abordar el seguimiento de esta situación.
Horas más complicadas para circular y vías alternas
El jefe edil indicó que los períodos más complicados que se tienen con respecto al tránsito en la ruta entre la avenida Hincapié y Boca del Monte van de las 05:00 a las 09:00 horas y de las 15:30 a 21:00 horas.
En cuanto a la amplia extensión de los tiempos difíciles para la movilidad, añadió que tras la construcción de la VAS se pasó a recibir vehículos desde la costa sur, por lo que el tránsito se ha incrementado grandemente.
En cuanto a las rutas alternas, Rivera compartió que los usuarios pueden optar por circular en los otros tramos y evitar riesgos al pasar por el punto donde ocurrió el derrumbe. Entre las rutas alternas para quienes van desde Boca del Monte sugirió buscar La Cuchilla, Santa Catarina Pinula, la VAS hacia la Atanasio Tzul o la Aguilar Batres.