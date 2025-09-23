Derrumbe en Hincapié: Evaluación y trabajos en viviendas

Las autoridades de tránsito, municipales y de protección civil continúan atendiendo la emergencia en la ruta entre la avenida Hincapié hacia Boca del Monte donde durante horas de la madrugada de este martes 23 de septiembre ocurrió un derrumbe en el kilómetro 11.5 y un árbol bloqueó por completo el tramo.
Las complicaciones han sido críticas en el referido punto y áreas aledañas, con largas filas de vehículos varados, falta de transporte porque los buses no pueden circular y personas que se movilizan a pie para intentar llegar a sus lugares de destino.
Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, compartió que esta tarde se mantienen en desarrollo las labores de las diferentes instituciones para poder habilitar totalmente el paso entre los municipios de Villa Canales y la Ciudad de Guatemala. Hasta ahora, únicamente se ha podido abrir un carril, por donde ya han podido avanzar con lentitud los usuarios.
Viviendas en riesgo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, como parte de la evaluación realizada ante el deslizamiento registrado en la ruta avenida Hincapié hacia Boca del Monte, personal técnico realizó una visita de campo en la parte superior del talud para evaluar viviendas en riesgo.
Además, el personal gestiona el seguimiento de las acciones de prevención y respuesta en el área, como limpieza con maquinaria y la regulación del tránsito.
"En este momento se está desarrollando el informe técnico, el cual presentará las conclusiones acerca de la situación actual del talud y las recomendaciones puntuales para las autoridades correspondientes", informó la entidad.
Añadió que la recomendación para la población mientras se resuelve el tema del paso en el área es optar por rutas alternas como la avenida Petapa o carretera a El Salvador.
Por aparte, la institución compartió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la saturación del suelo se encuentra igual o mayor al 90% en todo el territorio nacional, por lo que es importante fortalecer la cultura de prevención para reducir las vulnerabilidades.