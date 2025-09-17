Árbol cae sobre vehículo en avenida Hincapié

La tarde de este miércoles 17 de septiembre se registraron varias emergencias debido a las fuertes lluvias, entre las emergencias reportadas se encuentra un árbol que cayó sobre un vehículo y derrumbes en el kilómetro 10.9 de las cuestas de la Avenida Hincapié, conexión con Boca del Monte, Villa Canales.
Al lugar acudieron Bomberos Municipales detallaron que un deslizamiento de tierra afectó parcialmente a un vehículo en el kilómetro 8,5, afortunadamente solamente se reportan daños materiales y dos personas con crisis nerviosa, quienes fueron atendidas en el lugar.
La Policía Municipal de Villa Canales indicó que junto a personal municipal realizaron trabajos de limpieza para despejar la ruta.
"Se realizan trabajos coordinados entre agentes de la Policía Municipal de Tránsito y el equipo municipal, con la finalidad que las vías sean habilitadas nuevamente para la circulación vehicular en su totalidad.", detalló la PMT.
La Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) como parte del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizaron trabajos de limpieza por caída de árbol registrada en el kilómetro 10.5, carretera hacia Boca del Monte, zona 13, Guatemala.
De acuerdo con la PMT de Villa Canales, otro árbol cayó en la vía pública en la 3ra. avenida entre 5ta. y 6ta. calle, zona 1 de la aldea Boca del Monte.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*