Amarini Villatoro lleva a semifinales al Cartaginés

El técnico guatemalteco, Amarini Villatoro, logró llevar al Club Sport Cartaginés a las semifinales del futbol costarricense en su primera experiencia con el equipo "Brumuso", siendo una de las revelaciones del campeonato tico, y ahora un fuerte rival a vencer en las rondas de acceso a la gran final del campeonato de futbol de osta Rica.
Este domingo se realizó el cierre de la fase regular del campeonato Clausura 2026, donde los clubes buscaban posicionarse entre los primeros cuatro lugares de la tabla para jugar las semifinales del campeonato tico.
La tarea no era fácil, ya que Cartaginés jugada en condición de visitante ante Guadalupe, club que al final logró de imponerse 0-5, sellando así su boleto a semifinales y dejando fuera a equipos de gran tradición.
Desde el inicio, el equipo tomó la iniciativa y buscó imponer condiciones en campo rival con presión alta y circulación rápida del balón.
El primer gol llegó temprano, al minuto 9, cuando Fernán Faerrón convirtió desde el punto de penal. Poco después, al 14, Marcelo Pereira amplió la ventaja con un remate dentro del área, lo que le dio tranquilidad al conjunto visitante en el desarrollo del partido.
En la segunda parte, Cartaginés mantuvo el ritmo ofensivo y logró aumentar la diferencia. Juan Carlos Gaete anotó al 46, apenas iniciado el complemento, mientras que Ricardo Márquez marcó el cuarto al 59 tras una acción colectiva bien elaborada.
El dominio continuó en el tramo final del encuentro. Geancarlo Castro cerró la cuenta al 85, sellando el 0-5 definitivo en una actuación efectiva del equipo brumoso, que no dejó espacios para la reacción del rival.
Las semifinales
Con esta victoria, Cartaginés aseguró el último boleto a semifinales del Clausura 2026 y avanzó a la fase decisiva del torneo donde se enfrentará a Herediano.
Además, el resultado dejó fuera de competencia a Alajuelense, que no logró meterse entre los clasificados tras perder su propio encuentro en la jornada final.
Semifinales, ida
- Cartaginés vs. Herediano
- Liberia vs. Saprissa
Semifinales, vuelta
- Herediano vs. Cartaginés
- Saprissa vs. Liberia.