Equipo de Amarini Villatoro eliminado en ConcaChampions

La Copa de Campeones de Concacaf 2026 continuó su jornada el miércoles 25 de febrero con la victoria 2-0 de Vancouver Whitecaps F. C. sobre Club Sports Cartaginés del guatemalteco Amarini Villatoro, en el partido de vuelta de la primera ronda, avanzando el conjunto canadiense con un global de 2-0 en el BC Place en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
Whitecaps F. C. tuvo la oportunidad de adelantarse desde el punto penal al 40’, pero el intento de Brian White fue detenido por el guardameta del Cartaginés, Kevin Briceño, una de las piezas de confianza del guatemalteco Amarini Villatoro.
El alemán Thomas Müller ingresó al inicio del segundo tiempo y estuvo cerca de abrir el marcador para los locales. El campeón mundial estrelló un remate de cabeza en el poste derecho al 52’.
Kenji Cabrera anotó el gol que rompió el empate para Vancouver al 58’, con una volea de derecha dentro del área chica tras un tiro de esquina. Tristan Blackmon brindó la asistencia.
Müller volvió a estar cerca de marcar su primer gol en la Copa de Campeones al 77’, al estrellar un disparo con efecto desde fuera del área en el poste derecho.
Whitecaps finalmente amplió su ventaja al 80’ por medio de Sebastian Berhalter, quien envió el balón al ángulo superior derecho con un potente remate dentro del área.
Vancouver Whitecaps avanza a los octavos de final, donde el conjunto canadiense enfrentará al vigente campeón de la Leagues Cup, Seattle Sounders F. C.
¿Qué viene para Amarini Villatoro?
Tras su tempranera eliminación, ahora el técnico chapín Amarini Villatoro deberá enfocarse en la liga local, la costarricense.
Actualmente, Cartaginés pelea junto a Herediano el liderato de la liga de futbol costarricense con 16 puntos cada uno tras ocho jornadas, pero el equipo del nacional es segundo por su diferencia de gol.
Cartaginés vuelve a jugar este domingo 1 y martes 3 de marzo como parte de la novena y décima fecha, respectivamente. Ambos duelos son de visitante, primero ante San Carlos a las 19:00 horas y luego ante Liga Deportiva Alajuelense a las 20:00 horas. Dos pruebas difíciles para Villatoro.
Amarini Villatoro: "Con el 1-0 aún estábamos cerca por gol de visita" pic.twitter.com/CSC2JTYw2W— Yashin Quesada (@yashinquesadacr) February 26, 2026
*Información Concacaf.