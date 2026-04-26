¡Nicolás Martínez, máximo goleador del Clausura 2026!

El delantero argentino Nicolás Martínez volvió a dejar su huella en el fútbol chapín al consagrarse como máximo goleador del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. A sus 35 años, el atacante firmó su tercer título de goleo consecutivo, confirmando una vigencia admirable y un instinto goleador que lo mantiene como una de las principales referencias ofensivas del campeonato.
A lo largo de la fase regular, Martínez exhibió una notable regularidad frente al arco rival. Con 15 anotaciones, logró imponerse en una reñida lucha por el liderato de goleo, superando al uruguayo Diego Casas, quien finalizó con 14 tantos, y al guatemalteco William Jehú Fajardo, que cerró con 11. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su olfato dentro del área fueron determinantes para el desempeño del Deportivo Mixco, equipo con el que ha conquistado sus tres últimos títulos de goleo.
Nicolás Martínez, un delantero rentable en el futbol nacional
Curiosamente, el delantero argentino no vio acción en la última jornada del torneo, cuando Mixco enfrentó a Municipal. Sin embargo, su posición en la cima de la tabla de goleadores nunca estuvo en peligro, ya que su más cercano perseguidor, Casas, tampoco participó en el cierre del campeonato con Deportivo Marquense debido a una suspensión por acumulación de tarjetas.
Con este nuevo logro, Martínez alcanza cinco títulos de goleo en el fútbol guatemalteco, sumando a los tres recientes los obtenidos en el Clausura 2021 con Deportivo Achuapa y en el Clausura 2020 con Antigua GFC. Este impresionante registro lo consolida como uno de los delanteros extranjeros más influyentes y productivos del último lustro en el país, dejando una marca imborrable en cada equipo que ha defendido.