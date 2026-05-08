Marco Antonio Figueroa pretende dar de baja a 12 jugadores

El técnico de Comunicaciones, el chileno Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa, apareció de nuevo en una conferencia de prensa pospartido, la segunda de forma consecutiva tras una larga ausencia en las mismas. Su participación, como todas las anteriores, dejó frases icónicas, algunas de ellas en contra de su propia afición.
Una de las primeras reflexiones de Figueroa fue recordarle a la afición y en sí a todos, que su club hizo 20 puntos y se salvó del descenso. "A ustedes se les olvidó que este equipo hizo 20 puntos, último lugar de la tabla general, último en el descenso. Se les olvidó todo el esfuerzo que hicimos para poder salir de esa zona".
Doce bajas en Comunicaciones
Posteriormente, Marco Antonio Figueroa encendió las alarmas al anunciar la intención de dejar fuera del plantel a 12 jugadores al finalizar la campaña 2025-2026.
"De este plantel se van 12, porque en este plantel no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones, y a lo mejor yo soy el 13, porque a veces todo esto cansa, cansa mucho la verdad", explicó Figueroa.
El "Fantasma" añadió: "A mí me trajeron para hacer un trabajo y yo cumplí a cabalidad. A mí me dijeron: "salva a mi equipo", y salvé al equipo, y lo tengo jugando semifinales y no están contentos -hablo de los tarados (afición) que se ponen detrás de la banca".
"Lo único que pido es que dejen trabajar, dejen armar un equipo, y después pidan que este equipo sea el que yo vi en el 2001, con buenos jugadores jóvenes y jugadores dinámicos", pidió Marco Antonio Figueroa.
Jugadores de la actualidad no merecen a Comunicaciones
Otro punto importante en la conferencia de prensa fue cuando el técnico de los "Albos", Marco Antonio Figueroa, se refirió al actual plantel, y según sus propias palabras, muchos de ellos no se merecen estar dentro del club".
"Lo que merece Comunicaciones no es lo que tiene ahora, pero es lo que hay. Entiendan eso, nosotros no podemos hacer esto. A mí me dicen ‘Fantasma’, no me dicen ‘Harry Potter’", recriminó Figueroa.
Por último, Figueroa dijo: "Cuando las cosas van mal, nos tira, nos tira, pero ahora hemos nivelado, no para abajo, para arriba. Dejamos al bicampeón en el camino. Nunca hablaron de que el equipo jugó bien, que el equipo merecidamente ganó, todo eso te va llenando la cabeza de bichitos".
"Yo lo único que le digo a la banda, a la fiel, que vamos a ir a ganar el partido (a Quetzaltenango). A nosotros nos pesa mucho no tener a Ortiz y Domínguez, que fueron clave para salvar al equipo", sentenció el "Fantasma".
Comunicaciones empató en casa 2-2 ante Comunicaciones luego de un error garrafal del defensor José Carlos Pinto. El partido de vuelta será este domingo 10 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde el "Albo" quedó obligado a ganar para ser finalista y clasificar a la Copa Centroamericana 2026.
#Clausura2026 | Marco Antonio Figueroa, técnico de Comunicaciones: "De este plantel se van 12, porque en este plantel no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones, quizá yo sea el 13 (...) A mí me trajeron para hacer un trabajo y lo cumplí a cabalidad, salvar al equipo,... pic.twitter.com/WW517TyOq5— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 8, 2026