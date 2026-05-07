Comunicaciones supera todas las semifinales ante Xelajú

En la actualidad hay una rivalidad que ha ido creciendo poco a poco entre los aficionados de Comunicaciones y Xelajú M. C., misma que quedó más marcada con la llegada de exjugadores de los "Cremas" al campamento altense, entre ellos Jesús López y Jorge Aparicio.
La final alcanzada por los quetzaltecos en la Copa Centroamericana 2025 y la utilización del estadio de los "Albos" también llenó de una serie de dimes y diretes entre las hinchadas de ambos clubes, pero futbolística y estadísticamente, hay una total superioridad del conjunto capitalino sobre el cuadro occidental, y esa estadística podría ser rota por el buen momento del equipo de Roberto Hernández.
Comunicaciones, club que quedó a cuatro puntos del descenso y cuarto lugar de la fase regular del Clausura 2026, disputará su semifinal de torneo corto número 38 y Xelajú la número 24. Pero en los duelos directos, estas son las ocho semifinales disputadas entre "Cremas" y "Superchivos" con balance total para el cuadro que hoy dirige el técnico chileno Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa".
Las ocho semifinales de Comunicaciones ante Xelajú
Clausura 2002
- Xelajú 3-2 Comunicaciones (ida)
- Comunicaciones 2-0 Xelajú (vuelta)
- Global: 4-3, clasificación para los "Cremas"
Apertura 2003
- Xelajú 2-0 Comunicaciones (ida)
- Comunicaciones 3-1 Xelajú (vuelta)
- Global: 2-3, clasificación para los "Cremas" por criterio de mejor posición en la tabla de la fase regular
Apertura 2008
- Xelajú 1-0 Comunicaciones (ida)
- Comunicaciones 5-2 Xelajú (vuelta)
- Global: 5-3, clasificación para los "Cremas"
Apertura 2009
- Comunicaciones 0-0 Xelajú (ida)
- Xelajú 0-1 Comunicaciones (vuelta)
- Global: 1-0, clasificación para los "Cremas"
Apertura 2011
- Comunicaciones 3-0 Xelajú (ida)
- Xelajú 2-1 Comunicaciones (vuelta)
- Global: 4-2, clasificación para los "Cremas"
Clausura 2014
- Comunicaciones 3-1 Xelajú (ida)
- Xelajú 0-1 Comunicaciones (vuelta)
- Global: 4-1, clasificación para los "Cremas"
Apertura 2018
- Comunicaciones 4-1 Xelajú (ida)
- Xelajú 2-0 Comunicaciones (vuelta)
- Global: 4-3, clasificación para los "Cremas"
Apertura 2023
- Xelajú 2-2 Comunicaciones (ida)
- Comunicaciones 0-0 Xelajú (vuelta)
- Global: 2-2, clasificación para los "Cremas" tras una tanda de penaltis que quedó 4-3
Comunicaciones y Xelajú darán vida desde este jueves 7 de mayo de 2026 a la novena semifinal entre ambas escuadras, donde los quetzaltecos lucharán por lo que nunca han alcanzado: Llegar a la final dejando en el camino a Comunicaciones. ¿Lo logrará?
Este partido entre "Cremas" y "Lanudos" se jugará a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso que lucirá sus mejores galas, ya que el club ha anunciado que todas las localidades puestas a la venta se han agotado.
*Con información y estadística de Wilber Colloy.