 Comunicaciones supera todas las semifinales ante Xelajú
Deportes

Comunicaciones vs. Xelajú en semifinales: 8-0

Conoce la estadística relacionada al duelo que se juega esta noche en el estadio Cementos Progreso.

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Xelajú busca eliminar por primera vez a Comunicaciones en una semifinal de torneos cortos
Xelajú busca eliminar por primera vez a Comunicaciones en una semifinal de torneos cortos / FOTO: Alex Meoño

En la actualidad hay una rivalidad que ha ido creciendo poco a poco entre los aficionados de Comunicaciones y Xelajú M. C., misma que quedó más marcada con la llegada de exjugadores de los "Cremas" al campamento altense, entre ellos Jesús López y Jorge Aparicio.

La final alcanzada por los quetzaltecos en la Copa Centroamericana 2025 y la utilización del estadio de los "Albos" también llenó de una serie de dimes y diretes entre las hinchadas de ambos clubes, pero futbolística y estadísticamente, hay una total superioridad del conjunto capitalino sobre el cuadro occidental, y esa estadística podría ser rota por el buen momento del equipo de Roberto Hernández.   

Comunicaciones, club que quedó a cuatro puntos del descenso y cuarto lugar de la fase regular del Clausura 2026, disputará su semifinal de torneo corto número 38 y Xelajú la número 24. Pero en los duelos directos, estas son las ocho semifinales disputadas entre "Cremas" y "Superchivos" con balance total para el cuadro que hoy dirige el técnico chileno Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa".

Xelajú y Comunicaciones se disputarán el boleto a la Copa Centroamericana

Superchivos y cremas disputan una semifinal clave que define al último clasificado de Guatemala a la Copa Centroamericana 2026, donde ya tienen su lugar Municipal, Antigua GFC y Mixco.

Las ocho semifinales de Comunicaciones ante Xelajú

Clausura 2002

  • Xelajú 3-2 Comunicaciones (ida)
  • Comunicaciones 2-0 Xelajú (vuelta)
  • Global: 4-3, clasificación para los "Cremas"

Apertura 2003

  • Xelajú 2-0 Comunicaciones (ida)
  • Comunicaciones 3-1 Xelajú (vuelta)
  • Global: 2-3, clasificación para los "Cremas" por criterio de mejor posición en la tabla de la fase regular
Técnico de Comunicaciones se refiere al retiro de José Contreras

Fuertes revelaciones dio el técnico chileno en relación al anuncio que dio ayer el ídolo de los “Cremas”.

Apertura 2008

  • Xelajú 1-0 Comunicaciones (ida)
  • Comunicaciones 5-2 Xelajú (vuelta)
  • Global: 5-3, clasificación para los "Cremas"

Apertura 2009

  • Comunicaciones 0-0 Xelajú (ida)
  • Xelajú 0-1 Comunicaciones (vuelta)
  • Global: 1-0, clasificación para los "Cremas"
Xelajú MC asegura el primer lugar del Clausura 2026

Xelajú MC aseguró el liderato del Clausura 2026 con un gol agónico y ahora enfrentará a Marquense en cuartos de final.

Apertura 2011

  • Comunicaciones 3-0 Xelajú (ida)
  • Xelajú 2-1 Comunicaciones (vuelta)
  • Global: 4-2, clasificación para los "Cremas"

Clausura 2014

  • Comunicaciones 3-1 Xelajú (ida)
  • Xelajú 0-1 Comunicaciones (vuelta)
  • Global: 4-1, clasificación para los "Cremas"
Xelajú elimina a Marquense y clasifica a semifinales del Clausura 2026

Conoce quién será el rival de los “Superchivos” y cómo está la distribución de los días de juego.

Apertura 2018

  • Comunicaciones 4-1 Xelajú (ida)
  • Xelajú 2-0 Comunicaciones (vuelta)
  • Global: 4-3, clasificación para los "Cremas"

Apertura 2023

  • Xelajú 2-2 Comunicaciones (ida)
  • Comunicaciones 0-0 Xelajú (vuelta)
  • Global: 2-2, clasificación para los "Cremas" tras una tanda de penaltis que quedó 4-3

Comunicaciones y Xelajú darán vida desde este jueves 7 de mayo de 2026 a la novena semifinal entre ambas escuadras, donde los quetzaltecos lucharán por lo que nunca han alcanzado: Llegar a la final dejando en el camino a Comunicaciones. ¿Lo logrará?

Este partido entre "Cremas" y "Lanudos" se jugará a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso que lucirá sus mejores galas, ya que el club ha anunciado que todas las localidades puestas a la venta se han agotado.

*Con información y estadística de Wilber Colloy. 

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Confirmadas las fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026 - Emisoras Unidas

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