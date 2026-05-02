 Técnico de Comunicaciones habla del retiro de José Contreras
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Técnico de Comunicaciones se refiere al retiro de José Contreras

Fuertes revelaciones dio el técnico chileno en relación al anuncio que dio ayer el ídolo de los "Cremas".

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José Contreras observó el juego de Comunicaciones en la grada tras la no convocatoria del técnico Figueroa
José Contreras observó el juego de Comunicaciones en la grada tras la no convocatoria del técnico Figueroa / FOTO: Alex Meoño

Tras lograr la clasificación a las semifinales, Marco Antonio Figueroa, técnico de Comunicaciones, volvió a aparecer en una conferencia de prensa y trató el tema del retiro de José Manuel Contreras, una situación que ha causado polémica y que se acrecentó este fin de semana luego del anuncio por parte del jugador y la no convocatoria al duelo de este sábado donde el "Crema" buscaría su boleto a semifinales.

El técnico de Comunicaciones hizo alusión a una lesión que le impidió a José Conteras viajar a Malacatán, San Marcos, en el cierre de la fase regular del Clausura 2026. En ese sentido dijo: "José Contreras, el día que íbamos a viajar a Malacatán sintió una molestia, y desde ese día no ha entrenado, así que no inventen declaraciones. Cuando un jugador está bien, está citado, yo le di todo el respaldo para llevarlo a la banca cuando estaba bien".

En esa línea, Marco Antonio Figueroa fue tajante al decir: "Yo me jugué el descenso sin el "Moyo", yo me jugué el pasar a semifinales sin el "Moyo", y lo respeto mucho. Yo tengo una gran relación con todos los jugadores, a unos les hablo y a otros no. A mi me gusta que vengan tipos como Corena y Padilla al camerino (a hablar), al *Moyo" no lo veo en el camerín".

José Contreras hace anuncio relacionado a su carrera

En un emotivo video, el “Moyo” da a conocer un anuncio especial.

Habla del retiro de José Contreras

En otra parte de su declaración, la cual fue relacionada a José Contreras, el técnico chileno Marco Antonio Figueroa aseveró: "Yo respeto toda la trayectoria de José (Contreras), pero él se retiró sin avisarme a mí, él nunca me dijo que se quería retirar, nunca me habló, no me dijo que ya no quería jugar. Los grandes ídolos en todas partes tienen que tener mucha humildad para este tipo de situaciones".

El "Fantasma" Figueroa: "Hay una cosa que ustedes deben de saber, jugador que corre juega; jugador que no corre, no juega; así fue como yo salvé a Comunicaciones del descenso. Con el "Moyo" tengo ningún problema, él se retiró solo, nadie lo ahorilló a eso, quizá se dio cuenta que no podía aguantar los partidos. Cuando viajamos a Malacatán él estaba dentro de la delegación, se lesionó y por eso no pudo viajar y por eso lo reemplacé".

Por último, el técnico de comunicaciones habló del respeto que le tiene a José Contreras, y prácticamente pidió darle vuelta a la página. "Mi respeto para él, por el ídolo que fue en la institución, pero ya, hay que darle un carpetazo, darle vuelta a la hoja y seguir".

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