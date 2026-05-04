Xelajú y Comunicaciones por boleto a la Copa Centroamericana

La semifinal del Clausura 2026 entre Xelajú MC y Comunicaciones FC no solo define a uno de los finalistas del torneo, sino que encierra un premio de alto valor internacional. Más allá del prestigio deportivo, ambos clubes se juegan el boleto a la Copa Centroamericana 2026, una vitrina clave en el segundo semestre del año. La serie, por tanto, adquiere una dimensión que trasciende lo local y coloca a superchivos y cremas ante una oportunidad determinante para su proyección regional.
El contexto de la clasificación añade todavía más tensión a la eliminatoria. Guatemala ya cuenta con tres representantes definidos: CSD Municipal y Antigua GFC, finalistas del torneo anterior, junto a Deportivo Mixco, que aseguró su lugar como el segundo mejor ubicado en la tabla acumulada. De esta manera, el último cupo disponible saldrá directamente de esta semifinal, ya que el equipo que avance a la final del Clausura 2026 garantizará su presencia internacional.
Xelajú y Comunicaciones con mucho en juego
Para Xelajú, el desafío tiene un matiz especial. El conjunto altense llega con la motivación de haber sido subcampeón en la edición pasada de la Copa Centroamericana, donde cayó en una dramática tanda de penales frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Esa experiencia reciente no solo respalda su competitividad fuera del país, sino que también alimenta el deseo de revancha y consolidación en el ámbito regional.
En contraste, Comunicaciones busca recuperar protagonismo internacional tras un periodo de ausencia. Los cremas no participan en este torneo desde 2024, cuando fueron eliminados en cuartos de final por Alajuelense y posteriormente perdieron el repechaje hacia la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Deportivo Saprissa.
Sin embargo, su historia reciente incluye un logro de peso: el título de la Liga Concacaf 2021, conquistado frente al Motagua. Con ese antecedente, Comunicaciones encara la serie con la obligación de volver al escenario internacional y reafirmar su jerarquía.