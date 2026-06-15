Oliver Tree negó herencia: 'mi familia no recibirá nada'

La repentina muerte de Oliver Tree continúa generando conmoción en el mundo de la música. El cantante, productor, rapero y creador de contenido estadounidense falleció el pasado 14 de junio en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, una tragedia que también cobró la vida del influencer argentino Gaspi y del director audiovisual Lucas Vignale.
Mientras millones de seguidores alrededor del mundo lamentan la pérdida del artista de 32 años, han vuelto a circular unas declaraciones que realizó meses atrás sobre el destino de su fortuna y que hoy adquieren un significado especial.
Lejos de seguir el camino habitual de muchas celebridades, Oliver Tree había decidido que su patrimonio no sería heredado por familiares ni futuros descendientes.
Una postura que sorprendió al mundo
Durante una entrevista en formato podcast, Oliver Tree habló abiertamente sobre la manera en que quería distribuir los ingresos generados por su carrera artística después de su muerte.
Fiel a su estilo directo y provocador, el músico aseguró que ninguna persona de su entorno familiar recibiría una parte de su patrimonio.
"Cuando muera, está establecido en mi testamento que mi familia no recibirá ni un centavo", afirmó en aquella conversación que ahora se ha viralizado nuevamente en redes sociales.
La declaración causó sorpresa entre sus seguidores, especialmente porque el cantante explicó que tampoco planeaba dejar una herencia millonaria a una posible esposa o futuros hijos.
¿Por qué tomó esa decisión?
Según explicó el propio artista, su filosofía estaba basada en la idea de que nadie debería vivir únicamente gracias al dinero generado por otra persona.
Oliver Tree consideraba que las nuevas generaciones debían construir su propio camino y esforzarse para alcanzar sus metas.
Aunque aseguró que habría financiado la educación universitaria de sus futuros hijos, también dejó claro que no deseaba convertirlos en herederos de una fortuna acumulada por su trabajo.
Para él, el éxito económico debía transformarse en oportunidades para personas con talento y proyectos creativos.
La fundación que creó para apoyar artistas
El cantante reveló que creó una organización benéfica destinada a respaldar a jóvenes creadores.
La institución lleva por nombre "Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses" y fue diseñada para financiar proyectos artísticos de nuevas generaciones.
Según explicó, todas las regalías futuras derivadas de su música, videos y demás obras continuarían alimentando económicamente la fundación incluso después de su fallecimiento.
La intención era que los recursos obtenidos por su trabajo regresaran directamente al mundo artístico. "Todo el dinero volverá a los artistas", señaló durante la entrevista.
Una fortuna construida a través de internet
Aunque Oliver Tree siempre cultivó una imagen excéntrica y despreocupada, logró construir una sólida carrera profesional.
Su éxito se apoyó en una combinación de música, contenido digital, giras internacionales y colaboraciones comerciales.
Durante los últimos años acumuló millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, plataformas donde sus videos superaron ampliamente los mil millones de reproducciones.
Diversos medios especializados estiman que su patrimonio rondaba los cuatro millones de dólares al momento de su fallecimiento.
Sin embargo, el valor de su catálogo musical podría aumentar significativamente con el paso de los años, incrementando también los recursos destinados a la fundación.