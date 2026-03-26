Orden de captura contra exministra de Salud por caso Sputnik

El Ministerio Público (MP) brindó detalles este jueves, 26 de marzo, con respecto a los avances que se han tenido en el marco de la investigación de posibles irregularidades en la compra de vacunas Sputnik V, las dosis rusas contra el Covid-19 que fueron adquiridas durante el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó que al MP ingresaron entre 12 y 14 denuncias vinculadas con este tema y aseguró que se han desarrollado de manera "objetiva e imparcial" las pesquisas correspondientes.
Según expuso el fiscal, como parte del proceso de averiguaciones se ha verificado la documentación relacionada con la negociación entre el Estado de Guatemala y la entidad que gestionó la compra de las vacunas, por las cuales se pagaron Q614 millones. En ese contexto, señaló que se detectaron ciertos incumplimientos que siguen siendo analizados.
"Entonces, toda esta investigación que se ha llevado a cabo y que algunos medios de comunicación y diputados pensaban que era un ‘megacaso’ de corrupción, simplemente lo que hubo acá fue incumplimientos en el decreto 1-2021 del Congreso para la adquisición de vacunas. Esto nos lleva a otro punto muy importante de que tenemos que estar atentos no solo cuando se dan esta serie de convenios", señaló.
Entre algunos de los hallazgos, también mencionó que en época de pandemia había unas vacunas que se podían adquirir o no, por ejemplo, Moderna, Pfizer, Jhonson & Jhonso y Astrazeneca. Pero, indicó que Estados Unidos manifestó, en su momento, que las personas que se hubieran vacunado con Sputnik V no podían ingresar a su territorio. Esto conllevó que muchas vacunas que ingresaron a Guatemala se perdieron, porque los ciudadanos preferían no utilizarlas, ya que si viajaban o tramitaban visa se les exigía que no estuvieran vacunados con esa marca rusa.
"Estos factores influyeron en por qué muchas vacunas se perdieron. Nosotros documentamos en bodegas del Ministerio de Salud las vacunas que se vencieron. Nos llama mucha la atención, y serán acciones que se expondrán cuando las personas estén ante el juez de investigación, ¿por qué se aceptaron con fecha de vencimiento de tres o cuatro semanas? o ¿por qué desembolsar sin tener la certeza de que vinieran?", expresó.
Curruchiche indicó que estas situaciones se han logrado establecer y, además, se esperan respuestas de Rusia y Estados Unidos, países a los que se solicitó la asistencia legal y de información, para averiguar más detalles del caso. En cuanto a Rusia, se buscan detalles de los procesos de compra y negociaciones con Guatemala, así como sobre la intervención de la entidad Human Vaccine, que fue la entidad con la que el MSPAS firmó el contrato de adquisición. Sin embargo, hace casi dos años se hizo el requerimiento al referido país, pero no se han tenido respuestas hasta ahora.
Mientras tanto, acerca de Estados Unidos el fiscal dijo que se pretende conocer las posibles pruebas que tendría esa nación contra Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno durante la administración del presidente Alejandro Giammattei, y que llevaron a que fuera sancionado por medio de la Ley Magnitsky y lo incluyó en la lista Engel.
Por aparte, el funcionario del MP confirmó que no se accionará contra el exgobernante, quien actualmente goza del derecho de antejuicio por ser diputado del Parlamento Centroamericano, y por existir sentencias de años anteriores donde se rechazaron acciones en su contra, incluida una solicitud de retiro de antejuicio.
FECI pide captura de exministra y exfuncionarios de Salud
El jefe de la FECI reveló que ayer el MP solicitó las órdenes de captura correspondientes ante el juez competente, mismas que ya fueron autorizadas, contra exautoridades del Ministerio de Salud. Se trata de:
- María Amelia Flores González, exministra de Salud, señalada de los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.
- Nancy Ingrid Pezzarossi Barrera, ex viceministra de Salud, por abuso de autoridad.
- Rommel Noguera Ávila, exjefe del Departamento Financiero del Ministerio de Salud, por abuso de autoridad y peculado por sustracción.
- Erick Belding Delgado Urbina, exjefe del Departamento Administrativo del Ministerio de Salud, por abuso de autoridad.