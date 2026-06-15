Comunicaciones anuncia la salida de José Corena

La etapa de José Corena con Comunicaciones llegó oficialmente a su fin. En una decisión que tomó por sorpresa a gran parte de la afición crema, el club anunció que el mediocampista colombiano no continuará formando parte de la institución, poniendo punto final a una relación que se extendió desde 2021 y que estuvo marcada por importantes logros deportivos.
A través de un comunicado oficial, Comunicaciones agradeció la trayectoria del futbolista y destacó su papel dentro del equipo. "Referente en el mediocampo y protagonista de una etapa llena de éxitos", expresó la entidad alba en su mensaje de despedida. Durante su paso por el conjunto capitalino, Corena se consolidó como una pieza fundamental gracias a su liderazgo, capacidad de recuperación y compromiso dentro del terreno de juego.
Corena no fue el mismo tras su lesión
Los números reflejan la importancia que tuvo el colombiano en la institución. Corena disputó 193 partidos oficiales con la camisola crema entre Liga Nacional, Liga Concacaf, Copa Centroamericana y Concachampions. Además, aportó 18 goles y 7 asistencias, registros destacados para un futbolista de características defensivas que durante varias temporadas fue uno de los pilares del mediocampo albo.
Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando el tramo final de su carrera en Comunicaciones. Su último encuentro con el club se remonta al 30 de noviembre de 2025, ya que los problemas de rodilla que arrastró durante varios torneos le impidieron volver a competir con regularidad. Incluso, en el certamen más reciente no fue inscrito y no sumó minutos.
A pesar de ese difícil desenlace, Corena deja una huella imborrable tras conquistar dos títulos de Liga Nacional y la histórica Liga Concacaf 2021, logros que lo convierten en uno de los extranjeros más recordados de los últimos años en la institución crema.