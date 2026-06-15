 Comunicaciones anuncia la salida de José Corena

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
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South Korea SKO
South Africa SAO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
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D.R. Congo DCR
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Deportes

Comunicaciones anuncia la salida de José Corena

Comunicaciones anunció la salida de José Corena, uno de los referentes de los últimos años. El mediocampista colombiano deja una huella marcada por títulos y liderazgo.

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EFE
José Corena sueña con jugar con la selección de fútbol de Guatemala / FOTO: EFE
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La etapa de José Corena con Comunicaciones llegó oficialmente a su fin. En una decisión que tomó por sorpresa a gran parte de la afición crema, el club anunció que el mediocampista colombiano no continuará formando parte de la institución, poniendo punto final a una relación que se extendió desde 2021 y que estuvo marcada por importantes logros deportivos.

A través de un comunicado oficial, Comunicaciones agradeció la trayectoria del futbolista y destacó su papel dentro del equipo. "Referente en el mediocampo y protagonista de una etapa llena de éxitos", expresó la entidad alba en su mensaje de despedida. Durante su paso por el conjunto capitalino, Corena se consolidó como una pieza fundamental gracias a su liderazgo, capacidad de recuperación y compromiso dentro del terreno de juego.

Corena no fue el mismo tras su lesión

Los números reflejan la importancia que tuvo el colombiano en la institución. Corena disputó 193 partidos oficiales con la camisola crema entre Liga Nacional, Liga Concacaf, Copa Centroamericana y Concachampions. Además, aportó 18 goles y 7 asistencias, registros destacados para un futbolista de características defensivas que durante varias temporadas fue uno de los pilares del mediocampo albo.

Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando el tramo final de su carrera en Comunicaciones. Su último encuentro con el club se remonta al 30 de noviembre de 2025, ya que los problemas de rodilla que arrastró durante varios torneos le impidieron volver a competir con regularidad. Incluso, en el certamen más reciente no fue inscrito y no sumó minutos.

A pesar de ese difícil desenlace, Corena deja una huella imborrable tras conquistar dos títulos de Liga Nacional y la histórica Liga Concacaf 2021, logros que lo convierten en uno de los extranjeros más recordados de los últimos años en la institución crema.

Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional

Los equipos de la Liga Nacional ya trabajan en la conformación de sus plantillas para el Apertura 2026, entre altas, bajas y renovaciones.

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