Arévalo destaca visita de funcionarios a EE. UU.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó este lunes 15 de junio la trascendencia de la reciente visita del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el fiscal general, Gabriel García Luna, a Estados Unidos. Según el mandatario, este encuentro marca un hito significativo en la reanudación de la coordinación de alto nivel entre ambos países, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", Arévalo destacó que por primera vez en mucho tiempo los representantes del Ministerio Público guatemalteco lograron ingresar a los Estados Unidos. Afirmó que, en el pasado, la ausencia de visas y la falta de coordinación efectiva se debían tanto a obstáculos administrativos como a la influencia de redes político-criminales dentro del ente investigador.
Retoman los lazos de cooperación bilateral
El mandatario explicó que la visita representa la reanudación de la coordinación al más alto nivel con Estados Unidos, en materia de seguridad y combate al crimen organizado. "Esto permite fortalecer los esfuerzos conjuntos y renovar las acciones frente a delitos transnacionales", puntualizó.
Arévalo señaló que durante el encuentro revisaron puntos clave de la agenda bilateral. Los temas principales incluyeron el combate al narcotráfico, la lucha contra distintos tráficos ilícitos como el de personas, y la mejora de mecanismos para la persecución penal coordinada.
Resultados concretos: extradiciones y mayor eficacia
El gobernante enfatizó que uno de los resultados más visibles de esta cooperación ha sido el incremento de extradiciones hacia Estados Unidos. Mencionó que, en lo que va del año, Guatemala ha llevado a cabo 27 extradiciones, principalmente de personas procesadas por delitos vinculados al tráfico de drogas y de personas. "Este número refleja la eficacia de la coordinación y el trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países", indicó.
La reanudación de la colaboración también busca aumentar la efectividad en la aplicación de la política criminal y robustecer la seguridad interna mediante la unión de esfuerzos entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. El presidente puntualizó que estas acciones mejoran las capacidades de respuesta ante la delincuencia común y las estructuras organizadas.
Desafíos superados y expectativas a futuro
El mandatario subrayó que la entrada de los funcionarios guatemaltecos a Estados Unidos no solo habilita nuevas posibilidades de coordinación, sino que también manda un mensaje de confianza y apertura por parte de ambas naciones. Recalcó que, al mantener una comunicación directa, ahora pueden enfrentar de manera más estratégica y eficaz los retos relacionados con la seguridad y el crimen trasnacional.
Además, Arévalo manifestó que se espera que estas visitas y el fortalecimiento de los lazos permitan incrementar la cooperación internacional y facilitar el trabajo entre los actores responsables de la seguridad ciudadana.
Enfoque en delitos prioritarios
Durante la rueda de prensa, el funcionario detalló que la agenda conjunta busca responder de manera integral a los principales desafíos en materia de seguridad, dando prioridad a delitos como el narcotráfico y la trata de personas. De igual forma, resaltó que el trabajo entre ambos gobiernos seguirá orientado a proteger a la ciudadanía y asegurar el cumplimiento de la ley tanto a nivel nacional como internacional.
Arévalo concluyó que los acuerdos y compromisos alcanzados en esta visita permiten prever una era de mayor colaboración, lo que se traducirá en mejores resultados en la lucha contra el crimen en Guatemala.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.