 Arévalo destaca visita de funcionarios a EE. UU.

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Arévalo destaca visita de funcionarios a EE. UU. y fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado

El mandatario señaló que la reunión de autoridades de ambos países permitió hacer una revisión de cuáles son los temas en la agenda conjunta, incluidos el combate al narcotráfico y tráfico de personas.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 15 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 15 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó este lunes 15 de junio la trascendencia de la reciente visita del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el fiscal general, Gabriel García Luna, a Estados Unidos. Según el mandatario, este encuentro marca un hito significativo en la reanudación de la coordinación de alto nivel entre ambos países, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", Arévalo destacó que por primera vez en mucho tiempo los representantes del Ministerio Público guatemalteco lograron ingresar a los Estados Unidos. Afirmó que, en el pasado, la ausencia de visas y la falta de coordinación efectiva se debían tanto a obstáculos administrativos como a la influencia de redes político-criminales dentro del ente investigador.

Retoman los lazos de cooperación bilateral

El mandatario explicó que la visita representa la reanudación de la coordinación al más alto nivel con Estados Unidos, en materia de seguridad y combate al crimen organizado. "Esto permite fortalecer los esfuerzos conjuntos y renovar las acciones frente a delitos transnacionales", puntualizó.

Arévalo señaló que durante el encuentro revisaron puntos clave de la agenda bilateral. Los temas principales incluyeron el combate al narcotráfico, la lucha contra distintos tráficos ilícitos como el de personas, y la mejora de mecanismos para la persecución penal coordinada.

Resultados concretos: extradiciones y mayor eficacia

El gobernante enfatizó que uno de los resultados más visibles de esta cooperación ha sido el incremento de extradiciones hacia Estados Unidos. Mencionó que, en lo que va del año, Guatemala ha llevado a cabo 27 extradiciones, principalmente de personas procesadas por delitos vinculados al tráfico de drogas y de personas. "Este número refleja la eficacia de la coordinación y el trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países", indicó.

La reanudación de la colaboración también busca aumentar la efectividad en la aplicación de la política criminal y robustecer la seguridad interna mediante la unión de esfuerzos entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. El presidente puntualizó que estas acciones mejoran las capacidades de respuesta ante la delincuencia común y las estructuras organizadas.

Desafíos superados y expectativas a futuro

El mandatario subrayó que la entrada de los funcionarios guatemaltecos a Estados Unidos no solo habilita nuevas posibilidades de coordinación, sino que también manda un mensaje de confianza y apertura por parte de ambas naciones. Recalcó que, al mantener una comunicación directa, ahora pueden enfrentar de manera más estratégica y eficaz los retos relacionados con la seguridad y el crimen trasnacional.

Además, Arévalo manifestó que se espera que estas visitas y el fortalecimiento de los lazos permitan incrementar la cooperación internacional y facilitar el trabajo entre los actores responsables de la seguridad ciudadana.

Enfoque en delitos prioritarios

Durante la rueda de prensa, el funcionario detalló que la agenda conjunta busca responder de manera integral a los principales desafíos en materia de seguridad, dando prioridad a delitos como el narcotráfico y la trata de personas. De igual forma, resaltó que el trabajo entre ambos gobiernos seguirá orientado a proteger a la ciudadanía y asegurar el cumplimiento de la ley tanto a nivel nacional como internacional.

Arévalo concluyó que los acuerdos y compromisos alcanzados en esta visita permiten prever una era de mayor colaboración, lo que se traducirá en mejores resultados en la lucha contra el crimen en Guatemala.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Magistrado Molina Barreto se inhibe de conoce asuntos sobre elección de rector de Usact
Nacionales

Magistrado Molina Barreto se inhibe de conoce asuntos sobre elección de rector de Usac

02:54 PM, Jun 15
Caso Litzy Cordón: Kevin Rivas deberá pagar más de Q1 millón como reparaciónt
Nacionales

Caso Litzy Cordón: Kevin Rivas deberá pagar más de Q1 millón como reparación

12:21 PM, Jun 15
Por primera vez, Guatemala formará parte del Comité de Derechos Humanos de la ONUt
Nacionales

Por primera vez, Guatemala formará parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU

02:23 PM, Jun 15
Mundial 2016: Lamine Yamal debuta con banderas de otros países en sus botast
Universo Futbol

Mundial 2016: Lamine Yamal debuta con banderas de otros países en sus botas

05:04 PM, Jun 15
De juntar cartones a estrella internacional: la inspiradora historia de Darwin Núñezt
Universo Futbol

De juntar cartones a estrella internacional: la inspiradora historia de Darwin Núñez

04:05 PM, Jun 15

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbolCopa del Mundo#ViralesMundial2026redes socialesEstados UnidosPNCFIFAMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar