 La Historia Inspiradora de Darwin Núñez de Uruguay
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

De juntar cartones a estrella internacional: la inspiradora historia de Darwin Núñez

por Sandy Sandoval
Darwin Núñez Selección de Uruguay, Redes sociales
Darwin Núñez Selección de Uruguay / FOTO: Redes sociales

Antes de convertirse en figura de Uruguay y triunfar en Europa, Darwin Núñez vivió una infancia marcada por la pobreza, las inundaciones y el sacrificio de su familia. Hoy, su historia es una de las más inspiradoras del futbol mundial.

Cada gran futbolista tiene una historia detrás, pero pocas son tan conmovedoras como la de Darwin Núñez. El delantero uruguayo, hoy considerado una de las principales figuras de la Celeste, pasó de vivir en condiciones extremadamente difíciles a convertirse en uno de los atacantes más reconocidos del futbol internacional.

Su camino estuvo lleno de obstáculos, sacrificios familiares, lesiones y momentos de incertidumbre. Sin embargo, nunca dejó de perseguir el sueño que comenzó en las humildes calles de Artigas, al norte de Uruguay.

Una infancia marcada por las carencias

Darwin Gabriel Núñez Ribeiro nació el 24 de junio de 1999 en Artigas, una ciudad fronteriza con Brasil. Creció en el barrio El Pirata, una zona humilde donde las dificultades económicas formaban parte de la vida cotidiana.

La casa familiar se encontraba en un área propensa a inundaciones. Cada vez que llovía intensamente, el agua entraba a la vivienda y complicaba aún más una situación económica ya difícil.

En varias entrevistas, el futbolista ha recordado que hubo días en los que la comida escaseaba y que sus padres hacían enormes sacrificios para que él y sus hermanos pudieran salir adelante.

La madre que nunca dejó de luchar

Uno de los pilares fundamentales en la vida de Darwin fue su madre, Silvia Ribeiro. Mientras su esposo trabajaba largas jornadas como albañil, ella recorría las calles recolectando botellas, cartones y materiales reciclables para venderlos y obtener dinero para la alimentación de la familia.

El propio futbolista ha contado en varias ocasiones que muchas noches su madre dejaba de comer para que sus hijos pudieran cenar.

Esos sacrificios marcaron profundamente al delantero, quien hasta el día de hoy suele dedicar sus logros deportivos a sus padres.

Su padre, Bibiano Núñez, también jugó un papel decisivo en su formación. A pesar de las dificultades económicas, siempre intentó conseguir dinero para comprarle botines, uniformes o cubrir los gastos relacionados con el futbol.

La familia sabía que el deporte representaba una oportunidad para cambiar su futuro y decidió apoyar a Darwin en cada etapa de su crecimiento.

El sueño comenzó en Peñarol

Cuando tenía apenas 14 años, un captador de talentos de Peñarol observó sus condiciones y decidió darle una oportunidad en Montevideo.

Sin embargo, la primera prueba no salió como esperaba. Fue rechazado y tuvo que regresar a casa.

Lejos de rendirse, continuó entrenando y un año después volvió a intentarlo. Esta vez logró convencer a los entrenadores y comenzó su camino en las divisiones inferiores del histórico club uruguayo.

El sacrificio de su hermano

Uno de los episodios más emotivos de su historia involucra a su hermano mayor, Junior. Ambos jugaban en las inferiores de Peñarol, pero la complicada situación económica obligó a tomar una difícil decisión.

Junior dejó el futbol para regresar a Artigas y ayudar económicamente a la familia junto a su padre.

Cuando Darwin pensó en hacer lo mismo, fue su hermano quien lo convenció de continuar.

"Vos tenés más condiciones, vas a llegar lejos", le dijo. Aquellas palabras siguen siendo uno de los recuerdos más importantes en la vida del atacante.

Las lesiones que casi frenan su carrera

Cuando parecía que todo comenzaba a mejorar, llegaron nuevos desafíos.

Una grave lesión de ligamentos cruzados lo dejó fuera de las canchas durante más de un año. Poco tiempo después sufrió otro problema en la rodilla que requirió una nueva intervención quirúrgica.

Para muchos jóvenes futbolistas, dos lesiones tan importantes habrían significado el final del camino. Pero Darwin decidió seguir adelante.

Apoyado por su familia y por su fortaleza mental, regresó al campo con más determinación que nunca.

El salto a Europa

Su talento terminó abriéndole las puertas del futbol europeo. Primero llegó al Almería de España, donde destacó rápidamente por su potencia física y capacidad goleadora.

Posteriormente fue fichado por Benfica, club en el que terminó de explotar y llamó la atención de los gigantes del continente.

Su rendimiento fue tan destacado que Liverpool decidió realizar una de las inversiones más importantes de su historia para incorporarlo a la Premier League.

Años después continuó su carrera en el futbol saudí, manteniéndose como una de las grandes figuras uruguayas en el extranjero.

Orgulloso de sus raíces

A pesar de la fama y el éxito económico, Darwin Núñez nunca ha olvidado de dónde viene.

Una de las publicaciones más emotivas de sus redes sociales muestra al delantero posando frente a la humilde vivienda donde creció.

Junto a la fotografía escribió un mensaje que emocionó a miles de seguidores: "Mi casa, donde fui feliz durante 14 años. Nunca olvidaré de dónde salí".

La esperanza de Uruguay

A sus 26 años, Darwin afronta uno de los momentos más importantes de su carrera. Convertido en referente de la selección uruguaya, es una de las principales apuestas ofensivas del técnico Marcelo Bielsa y una de las figuras que ilusionan a los aficionados charrúas.

Su historia demuestra que el talento puede abrir puertas, pero que la perseverancia, el sacrificio familiar y la capacidad de levantarse después de cada caída son los verdaderos ingredientes del éxito.

Del barrio El Pirata a los escenarios más importantes del futbol mundial, Darwin Núñez es hoy el reflejo de que los sueños pueden cumplirse incluso cuando el punto de partida parece imposible.

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