 Detienen a presunto narcotraficante buscado por EE. UU.

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Nacionales

Capturan a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

Walter Estrada, alias “Calamardo”, fue ubicado en la zona 1 de San Marcos.

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Walter Estrada, alias “Calamardo”, fue capturado en Guatemala y es requerido por la justicia de EE. UU. por vínculos con el narcotráfico., PNC
Walter Estrada, alias “Calamardo”, fue capturado en Guatemala y es requerido por la justicia de EE. UU. por vínculos con el narcotráfico. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala reportaron este miércoles, 15 de julio, la captura de Walter Daniel Estrada, de 37 años, alias "Cala, Calamardo y/o Tornado Nuevo", solicitado por autoridades de los Estados Unidos con fines de extradición por temas relacionados al narcotráfico.

El sospechoso fue ubicado en el marco de un operativo desarrollado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en la zona 1 de Ayutla, departamento de San Marcos.

De acuerdo con los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), Estrada tenía vigente una orden de aprehensión por el cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

En lo que va del año, las autoridades guatemaltecas han reportado la detención de 29 personas con fines de extradición. De ese total, 18 están vinculados con temas de narcotráfico y 11 por otros delitos.

Capturan a extraditable por delitos sexuales

La captura fue realizada por agentes de SGAIA en Santa Ana Huista, Huehuetenango

Vinculado a red regional de tráfico de drogas

El Ministerio Público (MP) informó que, durante las investigaciones, las autoridades del cumplimiento de la ley identificaron una organización de tráfico de drogas, en la cual Walter Daniel Estrada figuraba como miembro activo.

"Esta organización operaba a través de Guatemala y era responsable del contrabando de miles de kilogramos de cocaína para transportarla luego hacia los Estados Unidos, a través de México", señaló la Fiscalía.

Agregó que el sospechoso fue identificado como organizador y encargado de registros de la organización. Además está involucrado en la coordinación del transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, incluyendo Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a través de rutas marítimas.

En ese sentido, alias "Calamardo" es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos, para el Distrito Medio de Florida por el delito de conspiración para distribuir la cocaína.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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