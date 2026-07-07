Condenan a guatemalteco y salvadorenos por narcotráfico

La Fiscalía General de la República de El Salvador confirmó este martes, 7 de julio, que un ciudadano guatemalteco y dos salvadoreños fueron condenados a 15 años de cárcel tras ser encontrados culpables por los órganos de justicia de tener vínculos con acciones de narcotráfico.
Según la información compartida, el fallo fue emitido el pasado 30 de junio, aunque recién se dio a conocer. Surgió en seguimiento de las investigaciones tras el decomiso que hicieron las autoridades del país vecino de un cargamento que incluía 360 kilos de cocaína, valorados en 9 millones 050 mil 400 dólares.
El operativo se llevó a cabo en septiembre del 2025, cuando la Marina Nacional interceptó una lancha en la que viajaban los acusados a cinco millas de la costa salvadoreña.
Durante la inspección, las autoridades localizaron nueve bultos con posibles ilícitos a bordo de la embarcación, los cuales fueron sometidos a los análisis correspondientes y se determinó que se trataba de cocaína.
Como resultado de las acciones de las autoridades se incautó la droga y fueron detenidos el guatemalteco Juan Raúl Velásquez y los salvadoreños, Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López, quienes estarían implicados en acciones para transportar la carga ilícita.
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron el pasado 30 de junio la captura de Melvin Oswaldo Rodríguez González, de 30 años, alias "Chapato", presunto integrante de la pandilla del Barrio 18, solicitado por las autoridades de El Salvador por estar entre los 100 más buscados de ese país.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso fue ubicado en el mercado municipal de la zona 1 del departamento de Zacapa. El operativo fue implementado en seguimiento de una denuncia ciudadana que ingresó a la institución de seguridad.
Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la comisaría 24, quienes hicieron inspecciones en el sector y finalmente lograron interceptarlo. Tras su identificación, trabajaron en conjunto con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) e Interpol Guatemala, pues se determinó que tenía vigente alerta roja internacional.
Las autoridades detallaron que Rodríguez González es requerido por la justicia salvadoreña y tenía vigente una orden de captura emitida desde 2014 por un juzgado de Tecoluca por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7