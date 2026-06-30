 Guatemala captura a presunto pandillero salvadoreño, uno de los 100 más buscados en su país

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Guatemala captura a presunto pandillero salvadoreño, uno de los 100 más buscados en su país

Melvin Rodríguez, alias “Chapato”, fue detenido en el departamento de Zacapa.

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Melvin Rodríguez, alias "Chapato", fue expulsado de Guatemala y entregado a las autoridades de El Salvador., PNC
Melvin Rodríguez, alias "Chapato", fue expulsado de Guatemala y entregado a las autoridades de El Salvador. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron este martes, 30 de junio, la captura de Melvin Oswaldo Rodríguez González, de 30 años, alias "Chapato", presunto integrante de la pandilla del Barrio 18, solicitado por las autoridades de El Salvador por estar entre los 100 más buscados de ese país.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso fue ubicado en el mercado municipal de la zona 1 del departamento de Zacapa. El operativo fue implementado en seguimiento de una denuncia ciudadana que ingresó a la institución de seguridad.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la comisaría 24, quienes hicieron inspecciones en el sector y finalmente lograron interceptarlo. Tras su identificación, trabajaron en conjunto con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) e Interpol Guatemala, pues se determinó que tenía vigente alerta roja internacional.

Las autoridades detallaron que Rodríguez González es requerido por la justicia salvadoreña y tenía vigente una orden de captura emitida desde 2014 por un juzgado de Tecoluca por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado.

En ese contexto, el sospechoso fue trasladado hacia la frontera de Nueva Anguiatu, en Concepción Las Minas, Chiquimula, donde fue expulsado del territorio guatemalteco y entregado a las autoridades de El Salvador para que enfrente el proceso judicial en su contra.

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