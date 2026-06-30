 Arévalo asegura que desconoce si embajador designado por EE. UU. renunció

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Arévalo asegura que desconoce si embajador designado por EE. UU. renunció

El mandatario fue consultado con respecto a la posible renuncia del diplomático Juan Rodríguez, nominado por Trump para representar a su país en Guatemala.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente Bernardo Arévalo fue abordado sobre la posible renuncia del embajador designado por Estados Unidos, Juan Rodríguez, y brevemente señaló que no tiene información oficial y tampoco algún comentario a ese respecto.

"No tengo información oficial y no tengo comentario", se limitó a responder el gobernante al momento de ser cuestionado por periodistas tras participar en las actividades del Día del Ejército este martes, 30 de junio.

Rodríguez fue nominado en marzo pasado por el presidente Donald Trump para representar a EE. UU. en la embajada de Guatemala. Sin embargo, ante su posible renuncia se está a la espera de información oficial del gobierno estadounidense.

Nominación de Rodríguez

La Casa Blanca informó el pasado lunes, 9 de marzo, que envió al Senado la nominación de Juan Rodríguez, de Florida, para desempeñarse como embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante la República de Guatemala.

El anuncio forma parte de un paquete de designaciones diplomáticas y de seguridad remitidas al Senado para su evaluación y eventual confirmación. De ser aprobado por los legisladores estadounidenses, Rodríguez asumiría la representación diplomática de Washington en el país centroamericano.

En esa ocasión, se indicó que la nominación deberá pasar primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y posteriormente someterse a votación en el pleno. Solo después de este proceso el candidato podría asumir oficialmente el cargo.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala es considerada una de las representaciones diplomáticas clave en la región debido a la estrecha relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas como migración, seguridad, combate al narcotráfico, cooperación económica y fortalecimiento institucional.

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