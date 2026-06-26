 Nueva orden de EE.UU. afectará remesas enviadas a Guatemala

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Nacionales

Diputado insta a Arévalo a impulsar esfuerzo regional que aborde ante EE. UU. el tema de las remesas

La nueva orden ejecutiva de EE.UU. impactará el envío de remesas a Guatemala, afectando a un 25% de los hogares que dependen de estos ingresos cruciales.

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Remesas, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Remesas / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
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Las recientes disposiciones del gobierno de Estados Unidos en torno al envío de remesas amenazan con provocar cambios profundos en los bolsillos de miles de familias guatemaltecas. El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada, advirtió que las nuevas regulaciones endurecen los controles y requisitos para transferencias internacionales, lo que complicará y podría encarecer el acceso a este flujo de ingresos vital.

La normativa, conocida como la orden ejecutiva 14406, exige una mayor transparencia y documentación tanto a bancos como a empresas de remesas. Entre las medidas, se pide que los remitentes presenten prueba de recursos y documentos de residencia, restringiendo incluso el uso de identificaciones temporales como el IPIN. Si estas restricciones avanzan, podría verse limitado el uso de los canales formales para el envío de dinero, lo cual representa una preocupación para quienes dependen de estos fondos.

Impacto inmediato en la economía guatemalteca

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el legislador dio a conocer que un cuarto de los hogares en Guatemala tienen en las remesas su principal fuente de ingresos y otro 25% dependen de ellas para complementar su economía familiar.

"Estamos hablando del sustento de una gran parte de la población, no solo de las familias sino de la economía nacional", explicó Estrada. Si bien no se trata de un impuesto, las trabas administrativas y de control podrían "cerrar" el canal formal y empujar a muchos hacia alternativas informales con mayores riesgos y costos.

La orden ejecutiva fue firmada el 19 de mayo y entró en fase administrativa en junio; está previsto que se implemente definitivamente el 15 de noviembre, tras un periodo de consulta de sesenta días. En este lapso, gobiernos de la región aún pueden influir en los detalles técnicos de la normativa a través de gestiones diplomáticas constantes.

Llamado a la acción diplomática y colaboración regional

Estrada enfatizó la importancia de una respuesta regional, ya que El Salvador, Honduras, Nicaragua y México comparten niveles similares de dependencia de las remesas. "Este es el reto diplomático más relevante de los últimos veinte años", afirmó, citando casos previos donde la presión regional logró modificar restricciones, como sucedió con el reconocimiento de la matrícula consular mexicana en 2005 o la reducción del impuesto sobre remesas en 2025.

El diputado exhortó al presidente Arévalo a liderar un esfuerzo coordinado de alto nivel y urgió a dejar atrás respuestas lentas y administrativas, pidiendo "máxima prioridad política" para garantizar que los cincuenta mil millones de dólares que vienen por este canal sigan beneficiando a familias y al sistema financiero guatemalteco.

Riesgo de migrar a canales informales

Un endurecimiento excesivo podría retroceder tres décadas en el procesamiento de remesas y hacer que las familias busquen caminos menos seguros y más caros. Al dificultarse la verificación de la identidad de los receptores, se incrementa el riesgo de depender de métodos informales.

"La gente terminaría pidiendo prestado el nombre de alguien con residencia para poder enviar o recibir dinero. El canal formal no desaparecerá porque mueve veinticinco mil millones de dólares, pero sí se volverá más costoso y complicado", anunció Estrada.

Esta situación podría complicar incluso operaciones prácticas, como el cobro de cheques o el uso de aplicaciones de pago, pues los bancos requerirán verificar el estatus migratorio y la documentación con mayor rigor.

Remesas: el apoyo silencioso que transforma hogares y oportunidades en Guatemala

Según datos difundidos en el Día Internacional de las Remesas Familiares, Guatemala lidera la recepción de envíos en el Triángulo Norte.

Impacto en el crecimiento económico y la estabilidad social

Estrada admitió que, aunque el ingreso de remesas encontrará un camino, su encarecimiento reducirá lo recibido por las familias. Estimaciones internacionales prevén una posible caída del 10% en las divisas derivadas de estos envíos, lo que podría traducirse en una reducción del 2% al 3% del PIB y un estancamiento en el crecimiento económico nacional: "Eso afecta el consumo, las importaciones y los ingresos fiscales financiados con remesas, y genera inestabilidad adicional entre los migrantes", apuntó el congresista.

Finalmente, el diputado reiteró la urgencia de escalar este tema en la agenda nacional y regional, recalcando que la política social de Guatemala se sostiene principalmente en las remesas y cualquier barrera afectará a millones de familias y a la viabilidad económica del país.

* Escuche aquí la entrevista completa con el diputado:

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